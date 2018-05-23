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Yaşlı Hastalar Vakit Geçirmek İçin Polikliniklere Gittiği Ortaya Çıktı
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Yaşlı Hastalar Vakit Geçirmek İçin Polikliniklere Gittiği Ortaya Çıktı

YAŞLI HASTALAR VAKİT GEÇİRMEK İÇİN POLİKLİNİKLERE GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşlı hastaların vakit geçirmek için polikliniklere gittiği ortaya çıktı. Yaşlıların polikliniğe bu kadar sık gitmesinin ciddi hastalığı olanların tedavilerini geciktirdiği belirtildi.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 10:40
Puan Ver : Yaşlı Hastalar Vakit Geçirmek İçin Polikliniklere Gittiği Ortaya Çıktı(7/10)3

Özellikle yaşlı hastaların sırf vakit geçirmek için polikliniklere geldiğini belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Akif Emre Eker, "Sorunlarını anlatıyorlar. Ciddi hastalığı olanların tedavileri gecikiyor. Örneğin 66 yaşındaki A.Y. adlı hastam 4 yılda 329 kez poliklinik müracaatı yaptı" dedi.

HEKİMLER HASTALARA YETERLİ VAKİT AYIRAMIYOR

Aile hekimliği ile ilgili vatandaş memnuniyeti 10 yıldır artarak devam ediyor. Memnuniyet artışının en önemli sebebinin sağlık hizmetine erişebilirlik ve sağlık hizmeti alabilmek değil, aile hekimlerine, olağan dışı durumlarda danışılması olduğu belirtildi. Ancak, bu durumun, aile hekimliklerinin hastalara yeterli vakit ayırabilmesini engellediği kaydedildi.

"VATANDAŞLARIN YÜZDE 35'İ AİLE HEKİMİNE GİDİYOR"

Aile hekimliklerine başvuruların çoğunlukla aynı kişiler olduğunu söyleyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Akif Emre Eker, "Şu an 1. basamağın kullanılabilirlik oranı yüzde 33-35 arasında değişiyor ancak temel hedefimiz bu oranın en az yüzde 50 civarlarına çekilmesi. Ülkemizde 1 yıl içinde hiçbir sağlık kuruluşunu kullanmayan kişilerin oranı yüzde 20.

Geri kalan başvurular içinde birinci basamağa hiç müracaat etmeyen kişilerin oranı ise yüzde 20. Yani her yıl vatandaşın yüzde 35'i aile hekimliklerine hiç uğramıyor. Olayın diğer boyutunda aile hekimine müracaat sayısı bir yılda kişi başına 9.5. Bu yüksek bir rakam" dedi.

"SOSYAL ETKİNLİKMİŞ GİBİ GELİYORLAR"

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre hastalarla samimi ilişkiler kurmak, muhabbet etmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Eker, "Ancak ihtiyacı olan hastalarımızın da ihmal edilmesini istemiyoruz. Birinci basamağı kullanan hastaların bir kısmı sadece rapor almak için müracaat ederken bir kısmı ise Aile Sağlığı Merkezleri'ne her gün uğruyor. Özellikle yaşlı hastalar, hiçbir şikâyeti ya da işi olmasa da aile hekimlerine geliyor. Sırf vakit geçirmek veya sosyal bir etkinlikmiş gibi aile hekimlerine geliyorlar.

Günlük sorunlarını, beklentilerini anlatarak zaman geçiriyorlar. Herhangi bir yakınması olmayan hastalar da sıklıkla bize başvuruyor. Bu hastaların başvuruları birçok aile sağlığı merkezinde aşırı hasta yoğunluğuna yol açıyor. Bekleme süreleri uzuyor. Ciddi hastalığı olan hastaların tedavileri gecikiyor, anlık hasta memnuniyetsizliği ve şiddet artıyor. 89 yaşındaki K.Y. adlı hastam 6 yıl içinde 436 kez poliklinik müracaatı yaptı. 66 yaşındaki A.Y. adlı hastam 4 yılda 329 kez, 82 yaşındaki G.Y adlı hastam 284 kez müracaat etti" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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