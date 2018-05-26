YAŞLI ADAM TARTIŞTIĞI KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Kayseri'de 72 yaşındaki koca, çıkan tartışma sonucu karısını bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan yaşlı adam adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de 72 yaşındaki adam tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü.
TARTIŞMA KANLI BİTTİ
Olay, Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.K. (72) ile karısı S.K. (71) tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K, mutfaktan aldığı bıçak ile eşi S.K.'yı bıçakladı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kanlar içerisinde yere yığılan S.K. ihbar üzerine sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. S.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan yaşlı adam adliyeye sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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