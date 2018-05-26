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Yaşlı Adam Tartıştığı Karısını Bıçaklayarak Öldürdü

YAŞLI ADAM TARTIŞTIĞI KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kayseri'de 72 yaşındaki koca, çıkan tartışma sonucu karısını bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan yaşlı adam adliyeye sevk edildi.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 13:20
Puan Ver : Yaşlı Adam Tartıştığı Karısını Bıçaklayarak Öldürdü(7/10)3

Kayseri'de 72 yaşındaki adam tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.K. (72) ile karısı S.K. (71) tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K, mutfaktan aldığı bıçak ile eşi S.K.'yı bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içerisinde yere yığılan S.K. ihbar üzerine sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. S.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan yaşlı adam adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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