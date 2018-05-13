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Yaşlı Adam, Kendisini Dolandıran Genç Kadını Defalarca Bıçaklayarak Öldürdü

YAŞLI ADAM, KENDİSİNİ DOLANDIRAN GENÇ KADINI DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Bursa'da yaşlı adam, 50 bin lirasını dolandıran fuhuştan aranan genç kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Kadının yakınları tarafından linç edilen adam ise hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 11:00
Puan Ver : Yaşlı Adam, Kendisini Dolandıran Genç Kadını Defalarca Bıçaklayarak Öldürdü(7/10)3

Bursa'da yaşlı bir adam, kendisini dolandıran, fuhuştan suç kaydı bulunan kadını bıçaklayarak öldürdü. Öldürülen kadının yakınları yaşlı adamı linç etti.

YAŞLI ADAM KENDİSİNİ DOLANDIRAN GENÇ KIZLA KAVGA ETTİ

Olay Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde Ankara yolu üzerinde kendisini 50 bin TL dolandırıldığı iddia eden 63 yaşındaki Doğan Sönmez ve 28 yaşındaki Hülya Büyükkaplan isimli şahıslar kısa süreli tartışmanın ardından kavga etmeye başladı.

KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN YAŞLI ADAM KAÇTI

Kavga esnasında Doğan S. isimli şahıs belinden çıkardığı bıçak ile Hülya B. isimli şahsı karnından ve göğsünden bıçakladı. Kavganın ardından Sönmez olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler durumu ağır olan Hülya B.'yi hastaneye kaldırırken yaralı kadın yolda hayatını kaybetti.

KADININ, FUHUŞTAN SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ambulansta kalp masajı ile hayata geri döndürülen Hülya B. kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. 2 saat süren ameliyatın sonucunda Büyükkaplan hayatını kaybetti. Ayrıca Hülya B.'nin ise fuhşun çeşitli suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

ÖLEN KADININ YAKINLARI ADAMI LİNÇ ETTİ

Hülya Büyükkaplan'ı bıçaklayıp olay yerinden koşarak kaçan Doğan sönmez olay yerine yakın bir yerde Büyükkaplan'ın yakınları tarafından yakalandı. Hayatını kaybeden kadının yakınları Sönmez'i linç edip olay yerinden uzaklaştı.

YARALI BULUNAN ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Çevrede araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sönmez'i elinde bıçak yaralı bir halde buldu. 63 yaşındaki Doğan Sönmez Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olay ile ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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