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Yasak kalktı Berlusconi geri dönüyor!

YASAK KALKTI BERLUSCONİ GERİ DÖNÜYOR!

2013 yılında yolsuzluk suçlamasından hüküm giyen, İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'ye getirilen siyaset yasağı kaldırıldı.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 22:40
Puan Ver : Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!(5/10)1

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'ye getirilen siyaset yasağı kaldırıldı.

SEÇİMLERDE ADAY OLAMAMIŞTI

Berlusconi, 2013 yılında vergi dolandırıcılığından hüküm giyince siyasetten men edilmişti. Bu kararın üzerinde Berlusconi Senato'dan azledilmiş ve geçen Mart ayında yapılan genel seçimlerde aday olamamıştı.

SİYASET YASAĞI KALKTI

Corriere della Sera gazetesi ise bu sabah verdiği haberde, Berlusconi hakkındaki siyaset yasağı kararının Milano'daki Gözetim Mahkemesi tarafından kaldırıldığını duyurdu.

Berlusconi hakkındaki siyaset yasağı süresinin 2019'da dolması bekleniyordu. Milano Gözetim Mahkemesi ise eski başbakanın rehabilitasyon sürecini tamamladığına hükmederek yasağı kaldırdı.

İTALYA SİYASETİ KARARI TARTIŞIYOR

Mahkeme kararı henüz resmi olarak açıklanmasa da haber İtalyan siyaset dünyasında büyük ses getirdi. İtalya'da şimdi, Berlusconi'nin siyasete "yasaksız" olarak dönmesinin olası etkileri tartışılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yasak  Kalktı  Berlusconi  Geri  Dönüyor    haber

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