YASAK AŞKI UĞRUNA PARMAKLIKLARA SIKIŞAN ADAM: SONUNA KADAR ARKASINDAYIM
Evli sevgilisiyle buluşmak isteyen ve sevgilisinin eşiyle arkadaşlarının saldırısına uğrayan ardından parmaklıklara sıkışan Mahmut D., "Evet yaptım sonuna kadar arkasındayım." dedi.
Aydın'da evli sevgilisiyle buluşmak isteyen Mahmut D. sevgilisinin eşi ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. Mahmut D. olayın ardından Facebook hesabından yaptığı paylaşımda " Evet yaptım sonuna kadar arkasındayım. Bütün herkes bilsin, sorun yok" dedi.
EŞİ YAZIŞMALARI VE FOTOĞRAFLARI YAKALADI
Ankara'da oturan Mahmut D.(36 ), sosyal medyadan tanıştığı, kendisi gibi evli olan ve Aydın'ın Nazilli ilçesinde oturan Sıdıka A.'yla (30) aşk yaşamaya başladı. Eşinin telefonunu kontrol ederken yasak aşkı gören Mahmut D.'nin eşi Betül G., fotoğrafları ve yazışmalarını kopyaladı.
Ardından 13 yıllık kocasına boşanma davası açtı. Çift, geçen boşandı. Başka bir kadın yüzünden yuvasının yıkılmasını içine sindiremeyen Betül G., Facebook'tan eski eşinin aşk yaşadığı Sıdıka A.'nın eşi Aytunç A.'ya (33) ulaşarak, fotoğraf ve yazışmaları gönderdi.
TUZAĞA DÜŞTÜ
Bu arada eşinin Ankara'dan otobüse binerek Nazilli'ye gelmek için yola çıktığını öğrenince bu durumu da telefonla haber verdi. Aytunç A.'nın arayarak durumu bildirdiği ailesi, Nazilli'ye gelerek genç kadını alıp Kuşadası'na götürdü. Aytunç A. ardından babası ve arkadaşlarını çağırıp, evde beklemeye başladı. Ankara'dan gelen Danacı sokakta beklediğini pencereden gören Aytunç A., işe gider gibi yaparak apartmandan çıktı.
PARMAKLIKLARA SIKIŞTI
Apartmana giren Mahmut D, Aytunç A.'nın arkadaşlarının saldırısına uğradı. Kaçmaya başlayan Mahmut D. bir sokakta sıkışınca, yandaki okulun bahçesine atlamak istedi. Ancak yaşadığı panik nedeniyle ayağı, üzerinden atlamaya çalıştığı demir parmaklıklara sıkışınca yakalandı. Bu sırada tesadüfen okulda bulunan polisler, Mahmut D.'yi sıkıştığı demir parmaklıklardan kurtardı. Mahmut D., ayağından çıkan ayakkabısı elinde götürüldüğü polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
"SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"
Mahmut D. olayın ardından Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Biten evliliğim üzerinden intikam almaya çalışan bir insan aklınca bana oyun oynamış ve bunda da başarılı olmuştur. Evet yaptım sonuna kadar arkasındayım. Bütün herkes bilsin, sorun yok. Biten evliliğim ardından bir ilişki yaşadım. Ayrılmadan da yaşadım. Sen de bir kendine bak önce" diyerek yaptıklarının arkasında olduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada
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