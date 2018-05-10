YASAK AŞK YAŞADIĞI ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN KOCASINI BU SÖZLERLE SAVUNDU!
Kahramanmaraş'ta bir kadın, yasak aşk yaşadığı eniştesiyle kaçıp 50 gün sonra geri döndü. Eniştesini öldüren kocasının duruşmasında kadın, "Eşim suçsuz, ben hep yasak ilişkiler yaşadım" dedi.
Kahramanmaraş'ta eşiyle kaçan eniştesini öldüren Hasan Adıyaman, hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan Sibel Cülfük, "Eşimin suçu yok. Suçlu benim, hep yasak ilişkiler yaşadım" dedi.
YASAK AŞK ORTAYA ÇIKINCA KAÇIP 50 GÜN GEZDİLER
Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Mitiler, aynı zamanda kuzeni de olan, kayınbiraderi Hasan Adıyaman'ın eşi Sibel Cülfük ile yasak aşk yaşamaya başladı.
TEKRAR EŞLERİNE DÖNÜP YASAK AŞKI DEVAM ETTİRDİLER
Hasan Adıyaman ilişkiyi öğrenince, birlikte kaçan iki sevgili, çeşitli kentlerde 50 gün gezdikten sonra, kendi eşlerine geri döndü. Ancak yasak aşkları sürdü.
ÖFKELENEN KOCA, KARISINI BOŞAYIP ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ
Dedikodulardan bıkan Hasan Adıyaman eşinden boşandı. Ardından da Bolu'nun Dörtdivan ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çalışan, eniştesi Hasan Mitiler'i öldürdü.
"EŞİMLE ENİŞTEM KAÇIP GERİ GELDİLER, HER ŞEY BİTTİ SANDIM"
Geçen temmuzda yaşanan olayın ardından tutuklanan Adıyaman, önceki gün Bolu'da, hakkında açılan davanın ilk duruşmasına çıktı. "Eşimin telefonunda eniştemin numarası ve mesajlarını gördüm. Birkaç ay sonra da eşim ve eniştem kaçtı.
Önce Bursa'ya oradan da Bolu'ya gitmişler. Burada kısa süreli tavuk çiftliğinde çalışmışlar. 50 gün birlikte yaşadıktan sonra Kahramanmaraş'a geri geldiler. Eşim de evimize geri döndü. Her şey bitti zannederken, yasak ilişkiyi yine sürdürdüler.
"KORKUTMAK İSTEDİM YANLIŞLIKLA VURULDU"
Ben de utancımdan sokağa bile çıkamadığım için eşimden boşandım. Eşim evliliğimiz boyunca eniştemle sürekli olarak yasak ilişkide bulunmuş. Amacım korkutmak ve yaptıklarını yanına bırakmamaktı. Arbedede tüfek ateş aldı. İsteyerek öldürmedim" dedi.
"ESKİ KOCAMI SUÇLAMAYIN, BEN HEP YASAK İLİŞKİLER YAŞADIM"
Duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlanan sanığın eşi Sibel Cülfük ise "Eski kocam suçsuzdur. Burada suçlu arıyorsanız, biri ben, diğeri de yasak ilişkiye girdiğim Hasan Mitiler'dir. Onu suçlamayın. Ben hep yasak ilişkiler yaşadım" dedi.
Öldürülen Hasan Mitiler'in ağabeyi Mahmut Mitiler de Sibel Cülfük'ü suçlayarak, "Burada yargılanması gereken tek kişi Sibel Cülfük'tür" dedi.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 5 Yaşındaki Minik, Sokakta Oynarken Kaybolup Çarşıya Kadar Geldi
- Talihsiz Gelin Ve Damat Kamerada! Düğün Yerine Karakola Gittiler
- Erdoğan'dan İngiliz İş Adamlarına Çağrı: Türkiye'den Konut Alın
- Son Dakika! Bahçeli Af Konusunda Kararlı: Sözümüzün Arkasındayız
- Londra'ya Giden Erdoğan Mesajı Havada Verdi: Sandıklara Hakim Olun
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar