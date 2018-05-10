Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi

Yasak aşk yaşadığı eniştesini öldüren kocasını bu sözlerle savundu!

YASAK AŞK YAŞADIĞI ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN KOCASINI BU SÖZLERLE SAVUNDU!

Kahramanmaraş'ta bir kadın, yasak aşk yaşadığı eniştesiyle kaçıp 50 gün sonra geri döndü. Eniştesini öldüren kocasının duruşmasında kadın, "Eşim suçsuz, ben hep yasak ilişkiler yaşadım" dedi.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Yasak Aşk Yaşadığı Eniştesini Öldüren Kocasını Bu Sözlerle Savundu!(5/10)1

Kahramanmaraş'ta eşiyle kaçan eniştesini öldüren Hasan Adıyaman, hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan Sibel Cülfük, "Eşimin suçu yok. Suçlu benim, hep yasak ilişkiler yaşadım" dedi.

YASAK AŞK ORTAYA ÇIKINCA KAÇIP 50 GÜN GEZDİLER

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Mitiler, aynı zamanda kuzeni de olan, kayınbiraderi Hasan Adıyaman'ın eşi Sibel Cülfük ile yasak aşk yaşamaya başladı.

TEKRAR EŞLERİNE DÖNÜP YASAK AŞKI DEVAM ETTİRDİLER

Hasan Adıyaman ilişkiyi öğrenince, birlikte kaçan iki sevgili, çeşitli kentlerde 50 gün gezdikten sonra, kendi eşlerine geri döndü. Ancak yasak aşkları sürdü.

ÖFKELENEN KOCA, KARISINI BOŞAYIP ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ

Dedikodulardan bıkan Hasan Adıyaman eşinden boşandı. Ardından da Bolu'nun Dörtdivan ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çalışan, eniştesi Hasan Mitiler'i öldürdü.

"EŞİMLE ENİŞTEM KAÇIP GERİ GELDİLER, HER ŞEY BİTTİ SANDIM"

Geçen temmuzda yaşanan olayın ardından tutuklanan Adıyaman, önceki gün Bolu'da, hakkında açılan davanın ilk duruşmasına çıktı. "Eşimin telefonunda eniştemin numarası ve mesajlarını gördüm. Birkaç ay sonra da eşim ve eniştem kaçtı.

Önce Bursa'ya oradan da Bolu'ya gitmişler. Burada kısa süreli tavuk çiftliğinde çalışmışlar. 50 gün birlikte yaşadıktan sonra Kahramanmaraş'a geri geldiler. Eşim de evimize geri döndü. Her şey bitti zannederken, yasak ilişkiyi yine sürdürdüler.

"KORKUTMAK İSTEDİM YANLIŞLIKLA VURULDU"

Ben de utancımdan sokağa bile çıkamadığım için eşimden boşandım. Eşim evliliğimiz boyunca eniştemle sürekli olarak yasak ilişkide bulunmuş. Amacım korkutmak ve yaptıklarını yanına bırakmamaktı. Arbedede tüfek ateş aldı. İsteyerek öldürmedim" dedi.

"ESKİ KOCAMI SUÇLAMAYIN, BEN HEP YASAK İLİŞKİLER YAŞADIM"

Duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlanan sanığın eşi Sibel Cülfük ise "Eski kocam suçsuzdur. Burada suçlu arıyorsanız, biri ben, diğeri de yasak ilişkiye girdiğim Hasan Mitiler'dir. Onu suçlamayın. Ben hep yasak ilişkiler yaşadım" dedi.

Öldürülen Hasan Mitiler'in ağabeyi Mahmut Mitiler de Sibel Cülfük'ü suçlayarak, "Burada yargılanması gereken tek kişi Sibel Cülfük'tür" dedi.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yasak  Aşk  Yaşadığı  Eniştesini  Öldüren  Kocasını  Bu  Sözlerle  Savundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER