Bartın'da bir apartmanın bodrum katında vahşice öldürülen ve yasak aşk kurbanı olan Murat Gülbal cinayetinin faili Bahattin Ö'nün ifadesi ortaya çıktı: Şadiye sevgilim değil. Dul olduğu için arada yardıma giderim.

Bartın'da 5 gündür aranan ve kömürlükte gömülü halde cesedi bulunan Murat Gülbal'ın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak sevgilisi olduğu iddia edilen Şadiye Ö. ve olayı işlediği iddia edilen Bahattin Ö., sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETİN FAİLİ OLARAK TUTUKLANAN İSMİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bartın'da ortadan kaybolduktan 5 gün sonra bir apartmanın bodrumunda gömülü bulunan Murat Gülbal cinayetinin faili olarak tutuklanan Bahattin Ö'nün ifadesi ortaya çıktı.

"BAHATTİN HAVLU İLE ÖLDÜRDÜ" İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Bahattin Ö., sevgilisi olduğu iddia edilen ve birlikte tutuklandığı Şadiye Ö'nün 'Bahattin, Murat'ı havlu ile boğarak öldürdü' şeklindeki ifadesini kabul etmedi.

"DUL OLDUĞU İÇİN YARDIMA GİDİYORDUM"

Uzaktan akrabası olan Şadiye ile sevgili olmadığını, 'dul olduğu için' arası sıra yardım ettiğini iddia eden Bahattin Ö' 'Eve gittiğimde Murat koltukta nefessiz yatıyordu, üzerine atlet ve şort vardı. Şadiye suni teneffüs yaptı' diyerek olayı anlattı.

"KOLTUKTA ŞORTLU ATLETLİ YATARKEN GÖRDÜM, NASIL ÖLDÜRÜLDÜ BİLMİYORUM"

"Şadiye Ö'nin uzaktan akrabası olduğunu söyleyen Bahattin Ö. ifadesinde şunları söyledi:

'Kendisi duldur, maddi manevi bir sıkıntısı olduğunda benden yardım ister. Murat Gülbal'ı tanımam. Şadiye beni aradı. Yanında bir arkadaşı olduğunu ve nefes almadığını söyledi. 'Ne oldu?' diye sordum. 'Çikolata yedi ve zehirlendi herhalde' dedi. Şadiye'nin evine gittim. İçeri girdiğimde salonda koltuk üzerinde bir erkek vardı. Üzerine beyaz atlet, koyu renkli bir şort vardı. Nefes almıyordu. 'Sen bunun nefesine baktın mı?' diye sordum. Bakmadığını söyledi. Şadiye suni teneffüs yapmaya başladı. Ama bir değişiklik olmadı. Şadiye'ye 'Ben gidiyorum, işe gitmem lazım' diyerek ayrıldım. 'Kimseye bir şey deme' dedi. Şadiye bana çok mesaj attı, cevap vermedim. Murat'ın nasıl öldürüldüğünü ve gömüldüğünü bilmiyorum"

Kaynak: haberinburada