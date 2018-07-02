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Yasa boğan Minik Leyla'nın ardından bir kayıp çocuk haberi de Siirt'ten

YASA BOĞAN MİNİK LEYLA'NIN ARDINDAN BİR KAYIP ÇOCUK HABERİ DE SİİRT'TEN

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Minik Leyla'nın ardından Siirt Pervari'de kaybolan 15 yaşındaki Salih Oral için arama çalışması başlatıldı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 22:40
Puan Ver : Yasa Boğan Minik Leyla'nın Ardından Bir Kayıp Çocuk Haberi De Siirt'ten(10/10)6

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Minik Leyla'nın cansız bedeninin bulunmasının ardından Siirt'in Pervari ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Salih Oral için arama çalışması başlatıldı.

BOTAN DERESİNE GİTMEK ÜZERE EVDEN ÇIKTI

Siirt'in Pervari ilçesinin Güleçler köyünde oturan Oral, babasına ait eşekle köyün yakınındaki Botan deresine gitmek üzere evden çıktı.

EŞEK EVE YALNIZ DÖNÜNCE JANDARMAYA HABER VERİLDİ

Akşam saatlerinde eşeğin yalnız eve dönmesi üzerine dere kenarına giden yakınları Oral'ın izine rastlamayınca jandarmaya haber verdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Oral'ın bulunması için başlatılan arama çalışması sürdürülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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