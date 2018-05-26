Galatasaray'da Dikkat Çeken İsim!
Zeynep Alkan Bikinili Pozlarıyla Yaza Merhaba Dedi
Cristiano Ronaldo'nun Muhammed Salah'a Bakışı Olay Oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Cengiz'e Tebrik
Şampiyonlar Ligi Finaline Salah'ın Gözyaşları Damga Vurdu!
Liverpool Kalecisi Karius'un Büyük Hatasında Benzema Topu Ağlarla Buluşturdu
Yarım Saat Sürdü, Sadece 20 Metrekare Alanı Islattı!
Premier Lige Yükselen Son Takım Belli Oldu
Erdoğan'dan Sahilde İftarı Bekleyen Vatandaşlara Sürpriz Ziyaret
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Zafer Sonrası İlk Sözler!
Erdoğan'dan Polislere Müjde: Emekli Olmaları Halinde Maaşları Yüzde 20 Zamlı Olacak!
Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Seçilen Mustafa Cengiz'i Tebrik Etti
Tuğçe Kazaz'dan Beyin Yakan Sorular! Kim Kimin Adamı Anlaşılamadı
Real Madrid'li Yıldızdan Nusret'e: Eyvallah Bro!
Galatasaray'da Mustafa Cengiz Yeniden Başkan Seçildi
Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye Fransa'nın Rennes Takımı Talip Oldu
Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek Salonu Terk Etti
Galatasaray Başkan Adayı Ali Fatinoğlu İddialı: Yine Aday Olacağım
İsmet Yılmaz, Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın Hikayesini Anlatırken Gözyaşlarına Boğuldu
Cami Önündeki İğrenç Tahrike İzin Çıkmadı!

Yarım saat sürdü, sadece 20 metrekare alanı ıslattı!

YARIM SAAT SÜRDÜ, SADECE 20 METREKARE ALANI ISLATTI!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur herkesi şaşkına çevirdi.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 23:10
Puan Ver : Yarım Saat Sürdü, Sadece 20 Metrekare Alanı Islattı!(5/10)1

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur herkesi şaşkına çevirdi.

2 METRE ENİNDE 5 METRE UZUNLUĞUNDA YAĞMUR ŞAŞIRTTI

İskenderun'un işlek bölgesi olan Şehit Pamir caddesi Pac Meydanı'nda akşam saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte yağmur başladı. Ancak meydanda yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur görenleri şaşkına çevirdi.

BİNALARDAN SU DÖKÜLDÜĞÜNÜ SANDILAR

Bazı yayalar yağmurun altına girip çıkarken kimileri de ilginç olayı cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise, Binalardan su dökülüyor galiba diyerek ilginç doğa olayına inanmakta güçlük yaşadı.

YAKLAŞIK YARIM SAAT SÜRDÜ

Belli bir bölgeye yağan yağmur nedeniyle araç trafiği de kilitlendi. Yaklaşık yarım saat süren yağmurun kesilmesiyle hayat normale döndü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yarım  Saat  Sürdü  Sadece  20  Metrekare  Alanı  Islattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER