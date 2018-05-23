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Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren emsal niteliğinde karar!

YARGITAY'DAN TÜM ÇALIŞANLARI İLGİLENDİREN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR!

Yargıtay, iş yerinde çıkan tartışma sırasında mesai arkadaşına "Kalıbının adamı değilsin" dediği için tazminatsız işten atılan çalışanın kovulmasını haklı buldu.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 09:30
Puan Ver : Yargıtay'dan Tüm Çalışanları İlgilendiren Emsal Niteliğinde Karar!(10/10)6

İş yerinde çıkan tartışma sırasında mesai arkadaşına "Kalıbının adamı değilsin" dediği için tazminatsız işten atılan çalışana Yargıtay'dan kötü haber geldi.

DOSYA YARGITAY'A GİTTİ

Mesai arkadaşına yaptığı çıkışla tazminatsız işten atılan işçi soluğu mahkemede almıştı. Yerel mahkemenin, 'Kıdem ve ihbar tazminatlarını almasına' hükmettiği dosya Yargıtay'a gitti.

HAKARET SAYILDI

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nde görülen davada yerel mahkemenin verdiği kararın aksine "Kalıbının adamı değilsin" şeklindeki sözler, hakaret sayıldı. Daire, "Şeref ve haysiyete yönelik bir saldırı var. Mesai arkadaşına sataşmak, düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez" diyerek yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Böylece Yargıtay A. adlı işçinin işveren tarafından tazminatsız kovulmasını haklı buldu.

ŞEREF VE HAYSİYET KIRICI

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin kararında "Davacı işçinin işverenin bir başka işçisine sataşması nedeni ile iş akdinin haklı sebeple feshedilip edilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. 4857 sayılı kanuna göre işçinin işverene veya ailesine karşı şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi, davranışlarda bulunması ya da işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması veya işçinin işverene veya aile üyelerinden birine sataşması haklı fesih nedeni olarak sayılmıştır" denildi.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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