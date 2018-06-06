YARGITAY'DAN EMSAL KARAR! PATRONA PİNTİ DİYENE TAZMİNAT YOK
Yargıtay, patronu için "cimri, pinti" gibi ifadeler kullandığı gerekçesiyle işten atılan kişiye tazminat verilmemesine hükmetti.
Arkadaş sohbetlerinde patronu için, 'Cimri, pinti' benzetmesi yapan işçi, tazminatsız şekilde kapı önüne konuldu. Mahkemenin 'tazminatı ödenmeli' dediği işçi, Yargıtay'dan gelen haberle yıkıldı. Yüksek mahkemenin emsal nitelikteki kararıyla, işvereni için 'cimri, pinti' diyen işçi, tazminat ödenmeden işten atılabilecek.
MAHKEME TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETTİ
Çalıştığı iş yerinden, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri süren işçi, 2. İş Mahkemesi'ne müracaat ederek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma, hafta tatili, yıllık izin ve genel tatil ücreti alacaklarını talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı işveren ise; davacının iş yerinde kullanımı yasak olmasına rağmen gizli oturumlar açarak yazdığı e-maillerde, şirket sahibi hakkında da "Cimri, pinti, yumuşak" gibi kelimeler kullandığını ve küfür ettiğini öne sürdü. Mahkeme, davacının yazışmalarda kullandığı küfürlü ifadelerle ilgili yapılan ceza yargılaması sonucunda beraat ettiğine dikkat çekip, davacıya tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.
YARGITAY, MAHKEMENİN KARARINI BOZUP TAZMİNAT ÖDENMEMESİNE HÜKMETTİ
Karar davalı tarafından temyiz edildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda, "Davacı tarafından davalı şirketin sahibine 'cimri, pinti' gibi hakaret içeren e-mail kayıtları nedeniyle davacının iş akdinin işverence feshinin haklı olduğu anlaşılmaktadır. Davacı hakkında görülen ceza yargılanmasında verilen beraat kararının hukuk hakimini bağlamayacağı gözetilmeden, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabulü hatalıdır. Temyiz olunan kararın oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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