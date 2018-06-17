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Yargıtay'dan emsal karar! Kocasının işini aşağıladı, kusurlu bulundu

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR! KOCASININ İŞİNİ AŞAĞILADI, KUSURLU BULUNDU

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocasını işinden dolayı aşağılayan kadını ağır kusurlu buldu. Kapıcılık yapan kocasına kendisine hakaret ettiği için boşanma davası açan kadına eşinden, mesleği nedeniyle aşağılandığı suçlaması geldi.

Tarih : 17 Haziran 2018, 12:10
Puan Ver : Yargıtay'dan Emsal Karar! Kocasının İşini Aşağıladı, Kusurlu Bulundu(8/10)4

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocasını işinden dolayı aşağılayan kadını, ağır kusurlu buldu.

KOCASI KAPICILIK YAPIYORDU

Eşinin işini beğenmeyen kadınlara yargıdan kötü haber geldi. Mahkemeye müracaat eden genç kadın, kapıcı olan eşinin kendisine hakaret ettiğini öne sürüp boşanma davası açtı. Kapıcılık yapan koca da eşinin, işinden dolayı sürekli kendisini aşağıladığını iddia etti. Tarafları dinleyen mahkeme, kadının boşanma davasını kabul edip, kocayı tazminata mahkum etti. Kapıcı koca, kararı temyiz etti. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Kararda, mahkemenin, boşanmaya neden olan olaylarda, davalı erkeğin davacı kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğu kabul edilerek davanın kabulüyle tarafların boşanmalarına ve davacı kadın lehine manevi tazminata hükmettiğine dikkat çekildi. Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı kadının eşinin kapıcı olmasından rahatsızlık duyarak eşini aşağıladığı ve müşterek konutu terk ettiği, kadına yüklenen diğer kusurlu davranışların ispatlanamadığı, davalı erkeğin ise eşine hakaret ettiği, velayete yönelik düzenlenen sosyal inceleme raporundaki müşterek çocuk beyanlarının ise hükme esas alınamayacağı anlaşılmaktadır. O halde boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Eşit kusurlu eş yararına manevi tazminat hükmedilemez. Somut olayda kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 174/2 maddesinin şartları oluşmamıştır. Bu husus nazara alınmadan kusur durumunun hatalı belirlenmesi ve bu yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Karar oy birliği ile bozulmuştur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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