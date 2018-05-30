YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR! ÜNLÜ EKRAN YÜZÜ SERDAR CEBE'NİN GÖREVİNE SON VERİLDİ
Demirören Grubu'nun Doğan TV Washington Temsilciliği pozisyonunu kapatma kararı alması sonrası ünlü sunucu Serdar Cebe'nin görevine son verildi.
Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi. Öte yandan Demirören Grubu Doğan TV Washington Temsilciliği pozisyonunu kapatma kararı aldı.
AHMET HAKAN'IN GELİŞİNDEN SONRA DOĞAN TV WASHİNGTON TEMSİLCİSİ OLMUŞTU
Kanal D Ana Haber'de Mehmet Ali Birand'ın ölümünden sonra anchormanlik koltuğuna oturan Cebe, Ahmet Hakan'ın gelişinin ardından geçen yılın mayıs ayında Doğan Tv'nin Washington temsilcisi olmuştu.
YENİ BİR ATAMA YAPILMAYACAK
Demirören Grubu'nun son olarak Serdar Cebe'nin yürüttüğü Doğan TV Washington Temsilciliği pozisyonunu kapatma kararı aldığı, Cebe'den sonra yeni bir atamanın yapılmayacağı öğrenildi.
BİRÇOK ÜNLÜ GAZETECİNİN GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ
Şimdiye dek CNN Türk'ten ekonomi müdürü Ebru Baki, haber merkezi yöneticisi Ali Obuz, editör Alişer Delek, 'Afiş' programının sunucucu Aslı Öymen, 'cnnturk.com.tr' yayın yönetmeni Umut Alphan, haber programları müdürü Cansel Poyraz, sunucu Duygu Demirdağ, 'Güne Merhaba' programının sunucusu Gülay Özdem ve 'Günlük' programını sunan Saynur Tezel işten çıkarılmıştı.
Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek ile sunucu Ahu Özyurt'un CNN Türk'teki görevleri de son bulmuştu.
Kanal D'de ise daire başkanı ve ana haber sunucusu Ahmet Hakan, program direktörü Özgül Apaçe, 'Günaydın Türkiye 'programının sunucusu Murat Güloğlu ve genel yayın yönetmeni Süleyman Sarılar'ın görevine son verilmişti.
Kaynak: Medyaradar
Kaynak: haberinburada
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