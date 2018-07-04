YANAN OTOMOBİLİN İÇİNDEN TALİHSİZ GENCİN KURŞUNLANAN CESEDİ ÇIKTI
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde emlakçılık yapan genç, tabancayla vurulduktan sonra otomobiliyle birlikte yakılarak öldürüldü.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde emlakçılık yapan Kıvanç Karakoç (29), tabancayla vurulduktan sonra otomobiliye birlikte yakılarak öldürüldü.
OTOMOBİLİN İÇİNDE YANMIŞ CESEDİ BULUNDU
Çerkezköy'de emlakçılık yapan Kıvanç Karakoç, pazar günü İstanbul'a gitmek üzere otomobiliyle evinden ayrıldı. Karakoç'un otomobili, dün İstanbul'un Çatalca ilçesinde, yakılmış bulundu. Otomobilin içinde de Karakoç'un yanmış cesedi bulundu.
ATEŞE VERİLMEDEN ÖNCE TABANCAYLA VURULDU
Yapılan incelemede, Karakoç'un aracın ateşe verilmeden önce tabancayla vurulduğu da belirlendi. Karakoç'un cesedi, savcının yaptığı incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.
DAHA ÖNCE YARALANDI
Otomobili ile birlikte yakılarak öldürülen Kıvanç Karakoç, 8 Haziran günü Çerkezköy'de aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir grupla kavgaya karışmıştı. Kavga sırasında Karakoç, tabanca ile vurularak yaralanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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