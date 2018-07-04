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Yanan Otomobilin İçinden Talihsiz Gencin Kurşunlanan Cesedi Çıktı

YANAN OTOMOBİLİN İÇİNDEN TALİHSİZ GENCİN KURŞUNLANAN CESEDİ ÇIKTI

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde emlakçılık yapan genç, tabancayla vurulduktan sonra otomobiliyle birlikte yakılarak öldürüldü.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 16:30
Puan Ver : Yanan Otomobilin İçinden Talihsiz Gencin Kurşunlanan Cesedi Çıktı(8/10)4

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde emlakçılık yapan Kıvanç Karakoç (29), tabancayla vurulduktan sonra otomobiliye birlikte yakılarak öldürüldü.

OTOMOBİLİN İÇİNDE YANMIŞ CESEDİ BULUNDU

Çerkezköy'de emlakçılık yapan Kıvanç Karakoç, pazar günü İstanbul'a gitmek üzere otomobiliyle evinden ayrıldı. Karakoç'un otomobili, dün İstanbul'un Çatalca ilçesinde, yakılmış bulundu. Otomobilin içinde de Karakoç'un yanmış cesedi bulundu.

ATEŞE VERİLMEDEN ÖNCE TABANCAYLA VURULDU

Yapılan incelemede, Karakoç'un aracın ateşe verilmeden önce tabancayla vurulduğu da belirlendi. Karakoç'un cesedi, savcının yaptığı incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

DAHA ÖNCE YARALANDI

Otomobili ile birlikte yakılarak öldürülen Kıvanç Karakoç, 8 Haziran günü Çerkezköy'de aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir grupla kavgaya karışmıştı. Kavga sırasında Karakoç, tabanca ile vurularak yaralanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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