Geçtiğimiz günlerde Sakarya'da yavru köpeğin vahşice öldürülmesinin ardından bu kez de Yalova'da birer arka ayakları kesilmiş iki yavru kedi bulundu. Yaralı kediler veterinerler tarafından tedavi edildi.

Yalova'da, birer arka ayakları kesilmiş halde bulunan iki kedi yavrusu tedavi altına alındı.

YARALI KEDİLER TEDAVİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde dere kenarında oynayan çocuklar, arka ayaklarından biri kesilmiş iki kedi yavrusu gördü. Durumdan haberdar olan çevre sakinlerinden Emirhan Kuzu, yaralı kedileri tedavi için veteriner hekim Bektaş Aksu'ya götürdü.

RÖNTGENLERİ ÇEKİLEN KEDİLERİN AYAKLARININ KESİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Veteriner hekim Aksu, yaptığı açıklamada, röntgenleri çekilen kedilerde düz bir kesi bulunmasının, hayvanların ayaklarının kesildiği şüphesi doğurduğunu söyledi

"İKİ YAVRUDA BİRDEN OLMASI KASITLI OLDUĞU KONUSUNDA ŞÜPHELENDİRİYOR"

Her iki kedi yavrusunun ayaklarındaki kesiklerin çok düz bir hatta olduğunu kaydeden Aksu, "Yaraya bakılırsa bir hafta, 10 günlük bir olgu. Burada tam bir şey diyemeyiz ama iki yavruda birden olması kasıtlı yapıldığı konusunda bizi şüphelendiriyor. Kedilerin tedavileri sürüyor" ifadelerini kullandı.

"KEDİLERİN BAKIMINI ÜSTLENİP SAHİPLENECEĞİZ"

Emirhan Kuzu da kedilerin durumunu görünce vakit kaybetmeden arkadaşlarıyla veterinere getirdiklerini belirterek, "İki kedinin de arkadaki birer ayakları kesilmiş vaziyetteydi bulduğumuzda. Bunu yapan cani veya caniler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Kedilerin bakımlarını üstlenip sahipleneceğiz" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada