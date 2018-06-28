Chp'de 'macron Modeli': Muharrem İnce, İbb Başkan Adayı Olacak
Fatih Portakal Canlı Yayında Kılıçdaroğlu'nu Ve Chp'yi Sert Sözlerle Eleştirdi: Statükocu
Yalova'da Arka Ayakları Kesilmiş İki Yavru Kedi Bulundu
Imf İddialara Noktayı Koydu: Türkiye'den Kredi Talebi Yok
Chp'de İhraç İstemi İle Disipline Sevk Edilen Gürsel Erol, Genel Merkeze Ateş Püskürdü
Bitlis'te Düzenlenen Hava Harekatı Sonucu 10 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Halaçoğlu'ndan Tartışılacak İddia: Tanıyanlar Bilir Ki 8-10 Milletvekilini Partisine Katar
Chp'den İhracı Gündemde Olan Gürsel Erol'un Dedesi, Atatürk'ün Yakın Arkadaşı Çıktı
Dünya Kupasında Dev Maç Başladı: İngiltere - Belçika
Dominik'te Acun'un Ekibinden Alper'i Öldüren İkinci Zanlının Da Fotoğrafı Ortaya Çıktı
88 Yaşında Hayatını Kaybeden Şarık Tara Kimdir?
Mhp, Tbmm Başkanlık Seçiminde Ak Parti'nin Adayını Destekleyecek
Son Dakika! Ünlü İş Adamı Şarık Tara Hayatını Kaybetti
Rtük, Cumhurbaşkanı Adaylarına Hakareti Affetmedi
''laiklik Elden Gidiyor'' Diyen Amca Sert Çıktı: İktidarın Hizmetlerini Görmemek İhanettir
Türkiye'den S-400 Alımı Konusunda Kararlı Çıkış!
Dünya Kupasında Kolombiya, Üst Tura Senegal'i Yenerek Çıktı
Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
'neden Suriye'den Patates Alıyoruz?' Eleştirilerine Bakan'dan Yanıt!
İşitme Engelli Hastasından Bıçak Parası Alan Vicdansız Doktor Suçüstü Yakalandı

Yalova'da Arka Ayakları Kesilmiş İki Yavru Kedi Bulundu

YALOVA'DA ARKA AYAKLARI KESİLMİŞ İKİ YAVRU KEDİ BULUNDU

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'da yavru köpeğin vahşice öldürülmesinin ardından bu kez de Yalova'da birer arka ayakları kesilmiş iki yavru kedi bulundu. Yaralı kediler veterinerler tarafından tedavi edildi.

Tarih : 28 Haziran 2018, 22:20
Puan Ver : Yalova'da Arka Ayakları Kesilmiş İki Yavru Kedi Bulundu(8/10)4

Yalova'da, birer arka ayakları kesilmiş halde bulunan iki kedi yavrusu tedavi altına alındı.

YARALI KEDİLER TEDAVİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde dere kenarında oynayan çocuklar, arka ayaklarından biri kesilmiş iki kedi yavrusu gördü. Durumdan haberdar olan çevre sakinlerinden Emirhan Kuzu, yaralı kedileri tedavi için veteriner hekim Bektaş Aksu'ya götürdü.

RÖNTGENLERİ ÇEKİLEN KEDİLERİN AYAKLARININ KESİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Veteriner hekim Aksu, yaptığı açıklamada, röntgenleri çekilen kedilerde düz bir kesi bulunmasının, hayvanların ayaklarının kesildiği şüphesi doğurduğunu söyledi

"İKİ YAVRUDA BİRDEN OLMASI KASITLI OLDUĞU KONUSUNDA ŞÜPHELENDİRİYOR"

Her iki kedi yavrusunun ayaklarındaki kesiklerin çok düz bir hatta olduğunu kaydeden Aksu, "Yaraya bakılırsa bir hafta, 10 günlük bir olgu. Burada tam bir şey diyemeyiz ama iki yavruda birden olması kasıtlı yapıldığı konusunda bizi şüphelendiriyor. Kedilerin tedavileri sürüyor" ifadelerini kullandı.

"KEDİLERİN BAKIMINI ÜSTLENİP SAHİPLENECEĞİZ"

Emirhan Kuzu da kedilerin durumunu görünce vakit kaybetmeden arkadaşlarıyla veterinere getirdiklerini belirterek, "İki kedinin de arkadaki birer ayakları kesilmiş vaziyetteydi bulduğumuzda. Bunu yapan cani veya caniler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Kedilerin bakımlarını üstlenip sahipleneceğiz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yalova  Da  Arka  Ayakları  Kesilmiş  İki  Yavru  Kedi  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER