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Yalova Açıklarındaki Lüks Yat Alev Alıp Battı
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Yalova Açıklarındaki Lüks Yat Alev Alıp Battı

YALOVA AÇIKLARINDAKİ LÜKS YAT ALEV ALIP BATTI

Yalova'da sahilden 4 mil açıktaki 12 metrelik lüks yat alev alıp battı. Yatta mahsur kalan 2 kişi deniz polisleri tarafından kurtarıldı.

Tarih : 06 Haziran 2018, 21:50
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Yalova'da sahilden 4 mil açıktaki yat alev alıp battı, mahsur kalan 2 kişi deniz polisince kurtarıldı.

12 METRELİK YATTA YANGIN ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, sahilden yaklaşık 4 mil açıkta, 12 metre uzunluğundaki bir motor yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YATTA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

İhbar üzerine teknenin yanına gelen deniz polisi, mahsur kalan Levent Kılıç (32) ve Mehmet Kalatu'yu kurtardı. Kıyı emniyeti ve deniz polisinin söndürme çalışmasına rağmen motor yat batarken, kurtarılan 2 kişi sahile getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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