YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, FENERBAHÇE'YI 68-61 YENEREK SERİDE DURUMU 1-1'E GETİRDİ
Yakın Doğu Üniversitesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe'yi 68-61 yenerek seriyi eşitledi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
İlk maçı kaybeden Yakın Doğu Üniversitesi, sarı-lacivertlileri 68-61 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi.
SERİNİN DİĞER MAÇLARI FENERBAHÇE'NİN SAHASINDA
Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasından oynanacak olan serinin 3. ve 4. maçları, sarı-laciverlilerin sahasında oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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