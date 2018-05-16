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Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yı 68-61 Yenerek Seride Durumu 1-1'e Getirdi
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Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yı 68-61 Yenerek Seride Durumu 1-1'e Getirdi

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, FENERBAHÇE'YI 68-61 YENEREK SERİDE DURUMU 1-1'E GETİRDİ

Yakın Doğu Üniversitesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe'yi 68-61 yenerek seriyi eşitledi.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 20:20
Puan Ver : Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yı 68-61 Yenerek Seride Durumu 1-1'e Getirdi(8/10)4

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

İlk maçı kaybeden Yakın Doğu Üniversitesi, sarı-lacivertlileri 68-61 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi.

SERİNİN DİĞER MAÇLARI FENERBAHÇE'NİN SAHASINDA

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasından oynanacak olan serinin 3. ve 4. maçları, sarı-laciverlilerin sahasında oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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