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Yakın Doğu Üniversitesi, Çukurova Basketbol'u Yenerek Finale Yükseldi

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, ÇUKUROVA BASKETBOL'U YENEREK FİNALE YÜKSELDİ

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Çukurova Basketbol'u deplasmanda 76-66 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 21:20
Puan Ver : Yakın Doğu Üniversitesi, Çukurova Basketbol'u Yenerek Finale Yükseldi(10/10)6

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Çukurova Basketbol'u 76-66 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, seride durumu 3-1'e getirdi ve finale yükseldi.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İLK DEVREYİ ÖNDE KAPATTI

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan misafir takım Yakın Doğu Üniversitesi, ilk periyotu 20-14 önde bitirdi. Maçın ikinci periyotu ise kıran kırana geçti. Bu periyotta aradaki sayı farkını 12'lere kadar çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi, son 3 dakika yediği üst üste sayılarla aradaki farkı koruyamadı ve devreyi 38-36 önde tamamladı.

FİNALDE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLDU

Maçın 3. periyotunda ise iyi oyununu sürdüren ve sayı bulmaya devam eden Çukurova Basketbol, maçta ilk kez öne geçti ve bu periyota 59-57 önde girdi. Maçın son periyotunda ise oyuna ağırlığı koyan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Yakın Doğu Üniversitesi, maçı 76-66 kazandı. Bu sonuçla seride durumu 3-1'e getiren Yakın Doğu Üniversitesi, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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