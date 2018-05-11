YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, ÇUKUROVA BASKETBOL'U YENEREK FİNALE YÜKSELDİ
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Çukurova Basketbol'u deplasmanda 76-66 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Çukurova Basketbol'u 76-66 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, seride durumu 3-1'e getirdi ve finale yükseldi.
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İLK DEVREYİ ÖNDE KAPATTI
Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan misafir takım Yakın Doğu Üniversitesi, ilk periyotu 20-14 önde bitirdi. Maçın ikinci periyotu ise kıran kırana geçti. Bu periyotta aradaki sayı farkını 12'lere kadar çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi, son 3 dakika yediği üst üste sayılarla aradaki farkı koruyamadı ve devreyi 38-36 önde tamamladı.
FİNALDE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLDU
Maçın 3. periyotunda ise iyi oyununu sürdüren ve sayı bulmaya devam eden Çukurova Basketbol, maçta ilk kez öne geçti ve bu periyota 59-57 önde girdi. Maçın son periyotunda ise oyuna ağırlığı koyan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Yakın Doğu Üniversitesi, maçı 76-66 kazandı. Bu sonuçla seride durumu 3-1'e getiren Yakın Doğu Üniversitesi, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar