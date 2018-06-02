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Yağmurdan Kaçıp Mağazaya Sığınan Köpek, Zehirlenerek Öldürüldü
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Yağmurdan Kaçıp Mağazaya Sığınan Köpek, Zehirlenerek Öldürüldü

YAĞMURDAN KAÇIP MAĞAZAYA SIĞINAN KÖPEK, ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Gaziantep'te yağmurdan korunmak için bir mağazanın açık kapısından içeri girerken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen köpek, aynı günün akşamında zehirlenerek öldürüldü.

Tarih : 02 Haziran 2018, 15:40
Puan Ver : Yağmurdan Kaçıp Mağazaya Sığınan Köpek, Zehirlenerek Öldürüldü(7/10)3

Gaziantep'te yağmurdan korunmak için bir mağazanın açık kapısından içeri girerken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen köpek, aynı günün akşamında zehirlenerek telef edilmiş şekilde bulundu.

YAĞMURDAN KAÇTI İNSANLARDAN KAÇAMADI

Gaziantep'in islahiye ilçesinde son dönemlerde yağan şiddetli yağmur ve doludan insanların yanı sıra hayvanlarda olumsuz etkileniyor. Sokakta başıboş bir şekilde dolaşan ve esnafın benekli adını verdiği 4 yaşındaki bir av köpeği, ilçede önceki gün sabah yağan şiddetli yağış esnasında kapısı açık bir mağazaya sığınarak yağmurdan korunmuştu. Mağazaya girmesi anları güvenlik kameralarına yansıyan köpek, akşam saatlerinde ise Cevdetpaşa Mahallesindeki bir inşaatta, mahalle çöpçüleri tarafından telef edilmiş olarak bulundu.

ZEHİRLİ CİĞER VEREREK ÖLDÜRDÜLER

Haberi alınca büyük üzüntü yaşayan hayvan severler ise yaptıkları araştırmada köpeğin yedirilen ciğer ile zehirlendiğini savunurken, köpeği telef edenlerin bulunarak, cezalandırmasını istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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