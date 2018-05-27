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Yağmurdan Islanan Fare, Otobüs Durağına Sığındı
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Yağmurdan Islanan Fare, Otobüs Durağına Sığındı

YAĞMURDAN ISLANAN FARE, OTOBÜS DURAĞINA SIĞINDI

Bursa'da yağmurda ıslanınca kendini otobüs durağına atan fareyi gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 12:20
Puan Ver : Yağmurdan Islanan Fare, Otobüs Durağına Sığındı(7/10)3

Bursa'da son günlerde etkili olan şiddetli yağmur hayvanlara da zor anlar yaşatıyor. Yağmurdan ıslanan fare kendini otobüs durağına attı.

KENDİNE KORUNAKLI ALAN ARADI

Bursa'da sele sebep olan yağmur hayvanları da etkiledi. Normalde insanların bulunduğu alanlarda pek gözükmeyen fare, aşırı yağmurda ıslanınca kendini otobüs durağına attı. Üşüdüğü ve titrediği görülen fare, kendine korunaklı ve ısınabileceği bir alan aradı.

"İLK DEFA DURAKTA FARE GÖRÜYORUZ"

Mudanya Bursa yolu Siteler Mahallesi otobüs durağında bekleyen vatandaşlar, "Dün akşam aşırı yağmur yağdı. Bursa'ya gitmek için otobüs durağına geldiğimizde yağan yağmurdan hayvanların da etkilenmiş olduğunu gördük. Islanan fare titreyerek otobüs durağına sığındı, biz de hiç korkmadık. İlk defa durakta fare görüyoruz" dediler.

İşte görenleri şaşırtan o manzara;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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