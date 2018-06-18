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Yağmur, dakikalar içinde yolları göle çevirdi

YAĞMUR, DAKİKALAR İÇİNDE YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Ataşehir'de aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle yollar dakikalar içinde göle döndü. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşarken, bir taksi bozulunca sürücüsü mahsur kaldı.

Tarih : 18 Haziran 2018, 17:20
Puan Ver : Yağmur, Dakikalar İçinde Yolları Göle Çevirdi(9/10)5

Ataşehir'de aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle yollar dakikalar içinde göle döndü. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşarken, bir taksi bozulunca sürücüsü mahsur kaldı.

TAKSİ YAĞMUR SULARI İLE DOLDU

Ataşehir'de aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ataşehir Dereyolu Caddesi yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Yoldaki su birikintisini gören bazı sürücüler hızlı bir şeklide geçmeye çalışırken, kimi sürücü ise başka güzergaha yöneldi. Biriken suya rağmen yola devam eden bir taksi yağmur sularıyla doldu.

SÜRÜCÜ ARACIN İÇİNDE MAHSUR KALDI

Bozulan aracın sürücüsü Hamit Altun mahsur kaldı. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur dindikten sonra su çekilmeye başladı. Aracından inen sürücü kendi imkanlarıyla araçtaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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