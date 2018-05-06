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Yağmur can alıyordu! Bariyerlere saplanan sürücü araçta sıkıştı

YAĞMUR CAN ALIYORDU! BARİYERLERE SAPLANAN SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Pendik'te sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarpıp araçta sıkıştı.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 12:50
Puan Ver : Yağmur Can Alıyordu! Bariyerlere Saplanan Sürücü Araçta Sıkıştı(9/10)5

Pendik'te aniden başlayan yağış kazaya sebep oldu. Bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarıldı.

YAĞIŞ YÜZÜNDEN KAYAN ARACIYLA BARİYERE ÇARPIP SIKIŞTI

Kaza saat 08.00 sıralarında Pendik Köprüsü Sahil Yolu istikametinde meydana geldi. Savaş Kılıçarslan yönetimindeki otomobil yağışlı hava sonrası kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücü Kılıçarslan araçta sıkıştı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Vatandaşlar tarafından olay yerine ambulans polis ve itfaiye ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Kılıçarslan'ı araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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