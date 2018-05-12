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Yağmur bir anda bastırdı, caddeler suya gömüldü

YAĞMUR BİR ANDA BASTIRDI, CADDELER SUYA GÖMÜLDÜ

Karaman'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 23:30
Puan Ver : Yağmur Bir Anda Bastırdı, Caddeler Suya Gömüldü(7/10)3

Karaman'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış bazı bölgelerde caddeleri göle çevirdi.

YAĞMUR BASTIRDI CADDE GÖLE DÖNDÜ

Yaklaşık 20 dakika devan eden yağmur nedeniyle merkez Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde Şehit Nihat Akman Caddesi sular altında kaldı. Caddenin yağmur suyu ile göle dönüşmesi nedeniyle bazı araçlar mahsur kalırken, polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

VATANDAŞLAR SIRILSIKLAM OLDU

İtfaiye ekibin tıkanan rögarları açmasının ardından su çekilmeye başladı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlarda sırılsıklam ıslandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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