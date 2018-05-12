YAĞMUR BİR ANDA BASTIRDI, CADDELER SUYA GÖMÜLDÜ
Karaman'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Karaman'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış bazı bölgelerde caddeleri göle çevirdi.
YAĞMUR BASTIRDI CADDE GÖLE DÖNDÜ
Yaklaşık 20 dakika devan eden yağmur nedeniyle merkez Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde Şehit Nihat Akman Caddesi sular altında kaldı. Caddenin yağmur suyu ile göle dönüşmesi nedeniyle bazı araçlar mahsur kalırken, polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.
VATANDAŞLAR SIRILSIKLAM OLDU
İtfaiye ekibin tıkanan rögarları açmasının ardından su çekilmeye başladı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlarda sırılsıklam ıslandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 5 Yaşındaki Minik, Sokakta Oynarken Kaybolup Çarşıya Kadar Geldi
- Talihsiz Gelin Ve Damat Kamerada! Düğün Yerine Karakola Gittiler
- Erdoğan'dan İngiliz İş Adamlarına Çağrı: Türkiye'den Konut Alın
- Son Dakika! Bahçeli Af Konusunda Kararlı: Sözümüzün Arkasındayız
- Londra'ya Giden Erdoğan Mesajı Havada Verdi: Sandıklara Hakim Olun
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
- Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
- Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
- Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'dan Aldığı Puanla Ligde Kalmayı Garantiledi
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar