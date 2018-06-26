WOLFSBURG, MARİO GOMEZ'İN BOŞLUĞUNU DOLDURDU
Alman temsilcisi Wolfsburg, Mario Gomez'in sezon ortasında gidişi ve Divock Origi'nin de Liverpool'a geri dönüşü sonrası forvette oluşan boşluğu Wout Weghorst ile doldurdu.
Vfl Wolfsburg, Hollanda'nın yeni parlayan golcüsü Wout Weghorst'u kadrosuna kattı.
AZ Alkmaar formasıyla Eredivisie'de geçtiğimiz sezona damgasını vuran Weghorst için Wolfsburg'un 7 milyon euro bonservis artı 3.5 milyon euro bonuslar ödeyeceği belirtildi. Wolfsburg'un Hollandalı oyuncuyla 2022'ye kadar kontrat imzaladığı açıklandı.
Wolfsburg, Hannover'den Felix Klaus ve LASK Linz'den Pavao Pervan sonrası üçüncü transferini de gerçekleştirdi. Wolfsburg, sezon ortasında Stuttgart'a giden Mario Gomez ve kiralık geldiği Liverpool'a geri dönen Divock Origi'nin de boşluğunu doldurmuş oldu.
"İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE AŞAMA KAYDETTİ"
Transfer sonrası açıklama yapan Wolfsburg Sportif Direktörü Jörg Schmadtke, "Wout Weghorst, geçtiğimiz birkaç sezon içerisinde istikrarlı bir şekilde aşama kaydetti. Oyun stili ve mentalitesiyle Bundesliga'ya kolayca uyum sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
124 Eredivisie maçında 51 gol atan Weghorst, "Alkmaar'da fantatstik bir zaman geçirdim. Ancak, kariyerimde bir sonraki adımı atmalıydım. Yeni bir macera arıyordum ve Bundesliga bunun için en uygun yerdi. Yeni takım arkadaşlarım ve taraftarlarla buluşmayı iple çekiyorum." dedi.
Kaynak: haberinburada
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