WHO, DEMOKRATİK KONGO'DAKİ EBOLA SALGINI İÇİN ACİL TOPLANIYOR
WHO, Demokratik Kongo'da şimdiye kadar 23 kişinin ölümüne yol açan Ebola salgını için acil toplantı çağrısı yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde şu ana dek 23 kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınının yayılma riskini ele almak üzere acil bir toplantı yapacak.
EBOLA SALGINI İÇİN TOPLANTI DÜZENLENECEK
Bugün yapılacak toplantıda salgının "uluslararası kaygı yaratan acil kamu sağlığı sorunu" olarak tanımlanıp tanımlanmayacağına karar verilecek. Böyle bir tanımlama yapılırsa daha büyük bir yardım operasyonuna girişilecek.
UZMANLAR SALGININ KENTLERDE YAYILMASINDAN KORKUYOR
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kırsal bölgelerinde başlayan Ebola salgını, bir milyon kişinin yaşadığı Mbandaka kentine yayıldı.
Uzmanlar salgını kentte kontrol altına almanın daha zor olmasından endişeleniyor.
ŞU ANA KADAR 42 VAKADAN 23 HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanı Oly Ilınga Kalenga, bu ay salgının ilk görüldüğü bölgeden 130 kilometre uzaklıktaki Mbandaka'ya ulaştığını doğruladı. Bu kent, başkent Kinşasa'nın da dahil olduğu çok sayıda bölgeye bağlanan önemli bir ticaret noktası.
Şu ana kadar tespit edilen 42 vakadan 23'ünde hastalar yaşamını yitirdi.
EBOLA, CİDDİ BİR ÖLÜMCÜL HASTALIK
İç organlarda kanamaya yol açan Ebola, ciddi bir ölümcül hastalık. Küçük bir miktar kan ile bulaşabilen Ebola'nın ilk belirtileri grip gibi olduğu için kolaylıkla fark edilemiyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey yöneticilerinden Peter Salama, salgının kente ulaşmasının vaka sayılarında "patlama yaşanması potansiyeli" taşıdığını söylüyor.
"VAKALARDA HIZLI BİR ARTIŞ YAŞANMA İHTİMALİ VAR"
BBC'ye konuşan Salama, "Bu salgında önemli bir dönüm noktası. Ebola kentte ve kırsal bölgelerde birbirinden çok farklı yayılma hızına sahip. Şimdi vakalarda büyük bir artış yaşanması ihtimali var" diyor.
Kaynak: haberinburada
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