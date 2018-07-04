WhatsApp, yalan haberle mücadele amacıyla fon başlattığını duyurdu. WhatsApp'taki yanlış bilgilendirmelere sebep olan sorunlarla ilgili araştırma yapanlara toplamı 50 bin dolar olmak üzere çeşitli ödüller verilecek.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yayımladığı bir blog gönderisiyle yalan haberle mücadele amacıyla bir fon başlattığını duyurdu. Buna göre, WhatsApp'taki yanlış bilgilendirmelere sebep olan sorunlarla ilgili araştırma yapanlara toplamı 50 bin dolar olmak üzere çeşitli ödüller verilecek.

"WHATSAPP ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ"

WhatsApp Araştırma Ödülleri adıyla duyurulan fon, çok aşamalı olarak hayata geçirilecek. Buna göre, ilk aşamada herhangi bir sosyal bilim ya da ilgili disiplin kullanarak bu problem alanında teknolojinin günümüz toplumundaki etkisine ışık tutanlar seçilecek.

YALAN HABERLE MÜCADELE

Toplam 180 ülkede 1,5 milyarı aşan kullanıcı ile WhatsApp, en popüler mesajlaşma yazılımı olmayı sürdürürken, özellikle sosyal ağların en büyük problemi hâline gelen yalan haberin de paylaşım noktalarıdan birisi olarak dikkat çekiyor.

FON BUNLARLA SINIRLI DEĞİL

WhatsApp, araştırma fonunda öncelikli bazı alanlar da belirlemiş durumda. Bunların başında problemli içeriklerin bilgi işleme süreci geliyor. Seçimlerle ilgili bilgiler, ağ etkileri ve paylaşımların viral karakteristikleri, dijital okur yazarlık ve yanlış bilgiler, şifreli sistemlerde problematik davranışların tespiti de diğer konular olarak öne çıkıyor. Ancak fon bunlarla sınırlı değil. Kapsama dahil olabilecek diğer çalışmalar da ödüle tabi olabilecek.

Kaynak: haberinburada