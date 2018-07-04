WHATSAPP'TAN KULLANICILARINA MÜJDE: BİNLERCE DOLAR DAĞITACAK
WhatsApp, yalan haberle mücadele amacıyla fon başlattığını duyurdu. WhatsApp'taki yanlış bilgilendirmelere sebep olan sorunlarla ilgili araştırma yapanlara toplamı 50 bin dolar olmak üzere çeşitli ödüller verilecek.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yayımladığı bir blog gönderisiyle yalan haberle mücadele amacıyla bir fon başlattığını duyurdu. Buna göre, WhatsApp'taki yanlış bilgilendirmelere sebep olan sorunlarla ilgili araştırma yapanlara toplamı 50 bin dolar olmak üzere çeşitli ödüller verilecek.
"WHATSAPP ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ"
WhatsApp Araştırma Ödülleri adıyla duyurulan fon, çok aşamalı olarak hayata geçirilecek. Buna göre, ilk aşamada herhangi bir sosyal bilim ya da ilgili disiplin kullanarak bu problem alanında teknolojinin günümüz toplumundaki etkisine ışık tutanlar seçilecek.
YALAN HABERLE MÜCADELE
Toplam 180 ülkede 1,5 milyarı aşan kullanıcı ile WhatsApp, en popüler mesajlaşma yazılımı olmayı sürdürürken, özellikle sosyal ağların en büyük problemi hâline gelen yalan haberin de paylaşım noktalarıdan birisi olarak dikkat çekiyor.
FON BUNLARLA SINIRLI DEĞİL
WhatsApp, araştırma fonunda öncelikli bazı alanlar da belirlemiş durumda. Bunların başında problemli içeriklerin bilgi işleme süreci geliyor. Seçimlerle ilgili bilgiler, ağ etkileri ve paylaşımların viral karakteristikleri, dijital okur yazarlık ve yanlış bilgiler, şifreli sistemlerde problematik davranışların tespiti de diğer konular olarak öne çıkıyor. Ancak fon bunlarla sınırlı değil. Kapsama dahil olabilecek diğer çalışmalar da ödüle tabi olabilecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mahalleli, 2 Çocuğu Taciz Eden Yaşlı Sapığı Sokak Ortasında Böyle Dövdü
- Montla Gelip, Etrafa Para Saçan Turisti Polis Böyle Durdurdu
- Kılıçdaroğlu'nun Uykularını Kaçıracak Anketin Sonuçları Belli Oldu
- Yanan Otomobilin İçinden Talihsiz Gencin Kurşunlanan Cesedi Çıktı
- Türkiye Sınırında Abd Ve Fransız Askerleri Yan Yana!
EKONOMİ HABERLERİ
- Türkiye'de De Mağazası Bulunan Alman Teknoloji Devi, Teknosa'yı Alıyor
- İran'dan Petrol Tehdidi: Diğer Ülkelerin De Satışını Engelleriz
- Bayrama Sayılı Günler Kala Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu
- İşte Memur Ve Emeklilerin Zam Hesaplama Yöntemi
- Maliye Bakanlığından Müjde! İşte Memurların Alacağı Zamlı Maaşlar
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yüzlerce Kızı Kaçıran Eli Kanlı Terör Örgütü, Plastik Poşeti Yasakladı
- Güneşlenen Kadını İkna Olmayınca Düğünleri Burunlarından Geldi
- İnsanlık Ayıbı! Denizdeki Cesedin Yanı Başında Yüzmeye Devam Ettiler
- 92 Yaşındaki Kadın, Huzurevine Gitmemek İçin Oğlunu Öldürdü
- Genç Kadın, Kendisini Aldatan Kocasının Cinsel Organını Palayla Kesti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar