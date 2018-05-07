WHATSAPP'TA ŞAKA YOLUYLA YAYILAN BİR HATA TELEFONLARI ÇÖKERTİYOR
Whatsapp'ta son günlerde hızla yayılan bir hata, kullanıcıların telefonlarının çökmesine sebep oluyor. İşte kullanıcıların arasında şaka yoluyla başlayıp hızla yayılan o hatanın ayrıntıları...
Whatsapp'ta son günlerde hızla yayılan bir hata, kullanıcıların telefonlarının çökmesine sebep oluyor. Kullanıcıların özellikle uğraşıp belli simgeleri girerek bu hatayı aktif hale getirmesi söz konusu. İlginç hata sizin yollayacağınız bir mesaj ile geçerli olabiliyor. Alıntı bölümü oluşturup (<…>) bu işaretlerin arasına "Çok ilginç" ve "O kadar komik ki ağlıyorum" emojilerini yerleştiriyorsunuz. Bu mesajı ise eğer siyah noktaya dokunulursa neler olacağını açıklayan bir mesaj ile veriyorsunuz. Eğer karşınızdaki kişi mesaja dokunursa WhatsApp uygulamasının ve hatta telefonun da takılmasına yol açıyor.
WHATSAPP'TAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Whatsapp'ta şaka yoluyla paylaşılan bu mesajlar ciddi bir şekilde telefonları çökerttiğinden bu hataya düşmemelerinde sonsuz fayda var.
Whatsapp'tan konuyla ilgili bir açıklama ise henüz yapılmış değil.
Kaynak: haberinburada
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