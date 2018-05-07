Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı

WhatsApp'ta Şaka Yoluyla Yayılan Bir Hata Telefonları Çökertiyor

WHATSAPP'TA ŞAKA YOLUYLA YAYILAN BİR HATA TELEFONLARI ÇÖKERTİYOR

Whatsapp'ta son günlerde hızla yayılan bir hata, kullanıcıların telefonlarının çökmesine sebep oluyor. İşte kullanıcıların arasında şaka yoluyla başlayıp hızla yayılan o hatanın ayrıntıları...

Tarih : 07 Mayıs 2018, 16:20
Puan Ver : Whatsapp'ta Şaka Yoluyla Yayılan Bir Hata Telefonları Çökertiyor(7/10)3

Whatsapp'ta son günlerde hızla yayılan bir hata, kullanıcıların telefonlarının çökmesine sebep oluyor. Kullanıcıların özellikle uğraşıp belli simgeleri girerek bu hatayı aktif hale getirmesi söz konusu. İlginç hata sizin yollayacağınız bir mesaj ile geçerli olabiliyor. Alıntı bölümü oluşturup (<…>) bu işaretlerin arasına "Çok ilginç" ve "O kadar komik ki ağlıyorum" emojilerini yerleştiriyorsunuz. Bu mesajı ise eğer siyah noktaya dokunulursa neler olacağını açıklayan bir mesaj ile veriyorsunuz. Eğer karşınızdaki kişi mesaja dokunursa WhatsApp uygulamasının ve hatta telefonun da takılmasına yol açıyor.

WHATSAPP'TAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Whatsapp'ta şaka yoluyla paylaşılan bu mesajlar ciddi bir şekilde telefonları çökerttiğinden bu hataya düşmemelerinde sonsuz fayda var.

Whatsapp'tan konuyla ilgili bir açıklama ise henüz yapılmış değil.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Whatsapp  Ta  Şaka  Yoluyla  Yayılan  Bir  Hata  Telefonları  Çökertiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER