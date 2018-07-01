VOLKAN DEMİREL'DEN DÜNYA KUPASINDA TUR ATLAYAN MUSLERA'YA TEBRİK
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, Uruguay'la Dünya Kupasında tur atlayan Galatasaraylı Muslera'yı tebrik etti.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren Volkan Demirel'den, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'ya tebrik geldi.
2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanan ve Uruguay'ın Portekiz'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından, Instagram'daki hikayesinden Muslera ile olan bir fotoğrafını paylaşan Volkan Demirel, "Congratulations bro" (Tebrikler kardeşim) yazarak meslektaşını kutladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Oğlunu Yks'ye Bırakan Baba Kazada Öldü, Polis Çalan Telefonunu Açamadı
- İstismarcılara İdam Mı Hadım Mı? Dev Anketimize Siz De Katılın!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oy Kullanmaya Yalın Ayak Giden Çifti Aradı, Külliye'ye Davet Etti
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Katıldığı Nikahta Meşale Yaktı
- Diyanet'ten Ailelere Minik Eylül Mesajı: Seferber Olun
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Brezilyalı Taraftarların Cinsiyetçi Tuzağına Düşen Rus Kadınlar, Aşırı Sağcıların Yeni Hedefi Oldu
- Pkk, Öcalan'ı Arap Kılığında Göstererek Bölge Halkını Yanına Çekmeye Çalışıyor
- Uyuşturucunun Etkisine Giren Milyarder, Nişanlısını Boğarak Öldükten Sonra Cesedine Tecavüz Etti
- Moskova'da Alarm, Havalimanının Bir Bölümü Kordona Alındı
- Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar