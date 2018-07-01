Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, Uruguay'la Dünya Kupasında tur atlayan Galatasaraylı Muslera'yı tebrik etti.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren Volkan Demirel'den, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'ya tebrik geldi.

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanan ve Uruguay'ın Portekiz'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından, Instagram'daki hikayesinden Muslera ile olan bir fotoğrafını paylaşan Volkan Demirel, "Congratulations bro" (Tebrikler kardeşim) yazarak meslektaşını kutladı.

Kaynak: haberinburada