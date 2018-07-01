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Volkan Demirel'den Dünya Kupasında Tur Atlayan Muslera'ya Tebrik

VOLKAN DEMİREL'DEN DÜNYA KUPASINDA TUR ATLAYAN MUSLERA'YA TEBRİK

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, Uruguay'la Dünya Kupasında tur atlayan Galatasaraylı Muslera'yı tebrik etti.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 11:30
Puan Ver : Volkan Demirel'den Dünya Kupasında Tur Atlayan Muslera'ya Tebrik(9/10)5

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren Volkan Demirel'den, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'ya tebrik geldi.

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanan ve Uruguay'ın Portekiz'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından, Instagram'daki hikayesinden Muslera ile olan bir fotoğrafını paylaşan Volkan Demirel, "Congratulations bro" (Tebrikler kardeşim) yazarak meslektaşını kutladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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