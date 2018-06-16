Arjantin ile İzlanda'nın karşılaştığı Dünya Kupası mücadelesinde tartışma çıkartan bir pozisyon yaşandı. Salvio'nun ceza sahası içerisine çevirdiği ortada İzlandalı oyuncu Ragnar Sigurdsson topa elle müdahale etti. Hakem bu pozisyonda devam kararı verdi.

VİDEO HAKEM DEVREYE GİRMEDİ

Arjantinliler pozisyona 'penaltı' diyerek itiraz ederken Polonyalı hakem Szymon Marciniak Video Hakem'e başvurmadı.

Kaynak: haberinburada