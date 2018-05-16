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Veysel Sarı imzayı attı

VEYSEL SARI İMZAYI ATTI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunma oyuncusu Veysel Sarı'nın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 20:00
Puan Ver : Veysel Sarı İmzayı Attı(5/10)1

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunma oyuncusu Veysel Sarı'nın sözleşmesini uzattı.

3 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun, Kemerburgaz Tesisleri'nde kulüp başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz ve sportif direktör Bekir Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu törenle 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Veysel Sarı, 2014-2015'ten itibaren formasını giydiği Kasımpaşa ile 91 lig maçına çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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