VERDİĞİ İKİ CEVAPLA BİR GECEDE TESLA'YA 2 MİLYAR DOLAR KAYBETTİRDİ
Elon Musk'ın katıldığı bir toplantıda verdiği kaba cevaplar, Tesla Motors'a pahalıya mal oldu. Musk'ın sözleri, Tesla Motors'un hisselerinde bir gecede 2 milyar dolar değer kaybına yol açtı.
California'da önceki gün gerçekleştirilen bir oturuma telekonferans yoluyla katılan Elon Musk'a, yeni üretilecek Tesla 3 model arabaların karlılığıyla ilgili bir soru yöneltildi. Musk bu soruya karşılık, "Sıkıcı bir soru, aptalca sorular hoş değil, sıradaki?" diyerek yanıt verdi. Musk başka bir soruya da, "Bu sorular çok yavan. Bunlar beni öldürüyor" cevabını verdi. Elon Musk'ın bu sözleri, katılımcılara saygısızlık olarak yorumlandı ve tepki çekti.
VERDİĞİ İKİ CEVAPLA HİSSELERİ 2 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ
300 milyar dolar olan hisse bedeli ile güne başlayan Tesla Motors, Musk'ın bu sözlerinin ardından günü 2 milyar dolar zararla kapattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
Bu Haberle İlgili Yorumlar