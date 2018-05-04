Elon Musk'ın katıldığı bir toplantıda verdiği kaba cevaplar, Tesla Motors'a pahalıya mal oldu. Musk'ın sözleri, Tesla Motors'un hisselerinde bir gecede 2 milyar dolar değer kaybına yol açtı.

California'da önceki gün gerçekleştirilen bir oturuma telekonferans yoluyla katılan Elon Musk'a, yeni üretilecek Tesla 3 model arabaların karlılığıyla ilgili bir soru yöneltildi. Musk bu soruya karşılık, "Sıkıcı bir soru, aptalca sorular hoş değil, sıradaki?" diyerek yanıt verdi. Musk başka bir soruya da, "Bu sorular çok yavan. Bunlar beni öldürüyor" cevabını verdi. Elon Musk'ın bu sözleri, katılımcılara saygısızlık olarak yorumlandı ve tepki çekti.

VERDİĞİ İKİ CEVAPLA HİSSELERİ 2 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ

300 milyar dolar olan hisse bedeli ile güne başlayan Tesla Motors, Musk'ın bu sözlerinin ardından günü 2 milyar dolar zararla kapattı.

Kaynak: haberinburada