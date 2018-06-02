Ve Yerli Otomobil Ceo'sundan İlk Açıklama Geldi
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VE YERLİ OTOMOBİL CEO'SUNDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ


Ve yerli otomobil CEO'sundan ilk açıklama geldi
Tarih : 02 Haziran 2018, 14:50
Puan Ver : Ve Yerli Otomobil Ceo'sundan İlk Açıklama Geldi(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin CEO'su olarak Mehmet Gürcan Karakaş'ın adını verdi. Yerli otomobil CEO'su Gürcan Karakaş'tan bugün ilk açıklama geldi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş da projenin Türkiye için makroekonomik gerekliliğin yanında ileri teknoloji alanında olmasından dolayı stratejik olarak çok büyük önem teşkil ettiğini ve doğru bir proje olduğunu belirtti.

"KÜRESEL PAZARDA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ"

Karakaş, son 12 yıldır otomotiv teknolojilerinin içinde aktif rol aldığını anımsatarak, şöyle devam etti: "Teknolojideki gelişim klasik otomobili bir mobilite ekosistemine dönüştürecek. Projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum. Türkiye'de doğdum, büyüdüm, bu ülkede okudum. İş hayatına Türkiye'de adım attım. Bu projeyle küresel pazarlarda edindiğim bilgi birikimimi ve tecrübemi ülkeme aktarabilme fırsatım olduğu için çok mutluyum. Emin olun Türkiye, küresel ortamda rekabet edebilen bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacak."

ERDOĞAN, CANLI YAYINDA DUYURDU

Dün katıldığı canlı yayında yerli otomobil projesinin CEO'sunun Mehmet Gürcan Karakaş olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız. Yerli otomobil projesinde Mehmet Gürcan Karakaş'la yola çıkıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Mehmet Gürcan Karakaş 1965 Antalya Akseki doğumlu. 1988 yılında Ortadoğu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Karakaş, aynı yıl Aselsan'da çalışmaya başladı. 1990 yılında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş'de görev alan Karakaş, 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach'ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalıştı. 1995 yılında Bursa'da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal'da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı. Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye'ye Genel Müdür olarak atandı. 2007 yılında Bosch'un Almanya'daki merkezine geçen Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

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Kaynak: haberinburada



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