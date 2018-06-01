Fenerbahçe'de tarihi seçim öncesinde şok gelişme. Sarı-lacivertli kulübe Mehmet Ali Aydınlar imzasıyla noterden bir yazı gönderen Acıbadem Grubu sponsorluk sözleşmesini feshettiğini bildirdi.

Milliyet'in haberine göre Aydınlar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Evet doğrudur… Geçen hafta 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren sponsorluk sözleşmemizi feshettiğimizi kulübümüze bildirdik. 2018 yılı Ocak ayında futbol takımımıza forma sponsoru bulunamamıştı ve anladığım kadarıyla tam o dönemde önemli bir kaynak arayışı vardı. Başkan'ın bizzat benden ricası ve talebi üzerine bunu geçmişte de yaptığım gibi bir görev olarak gördüm ve kulübüme katkı olması amacıyla futbol takımımızın formasına sponsor olduk.

"İHTİYAÇ OLUNCA ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYDUM"

Açıkçası bu talebin öncesinde ilişkilerimizle ilgili genel durum ne olursa olsun ihtiyaç nedeniyle elimi taşın altına koymaya karar vermiştim. Bu his ve düşüncelerime karşın süreç bizi bambaşka bir alana, farklı tartışmaların içine çekti. Bu dönemde başkanlık yarışı başlamıştı ve ben bir anda kendimi yarışın içerisinde polemiklerin bir parçası olarak buldum. Yapılan açıklamalar ve can sıkıcı yorumlar karşısında sustum. Sonuçta kulüp siyasetinin bir parçası olmak istemedim ve bu polemiklerin dışında kalmak istedim. Ancak gerçekten çok üzüldüm ve çok yıprandım diyebilirim.

"ALİ KOÇ'U ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Örneğin, daha dün sayın Ali Koç'un bir gazetede yapmış olduğu röportaj sırasında hayatım boyunca ağzımdan çıkmamış bir sözcük olan, 'Mehmet Ali Bey size şike yapmayan başkan vadediyorum dedi' diye konuşmasını görünce bir kez daha üzüntü duydum. Oysa, 1 Kasım 2013 günü yapmış olduğu basın toplantısında ilk kez bu iddiayı dile getirdiğinde, aynı gün yapmış olduğum basın açıklaması ile kendisini yalanlamış ve özür dilemeye davet etmiştim. Ardından bu konuyu tamamen kapatınca da yapmış olduğu büyük hatayı anladığı düşüncesine kapılmıştım. Bugün ise yine aynı gerçek dışı söylemi ortaya attığında söyleyecek kelime bulamıyorum… Açıkçası kendisini buradan ya söylediği şeyi ispata ya da kamuoyu önünde özür dilemeye davet ediyorum.

"ARTIK RAHATÇA SPONSORLUK ANLAŞMALARI YAPABİLİRLER"

Sonuç olarak; sezonun sonuna geldik ve Fenerbahçe önemli bir seçime gidiyor. İki başkan adayı bu pazar günü Fenerbahçe'nin geleceğini şekillendirecek önemli bir seçim yaşayacak. Sonuç olarak ben o gün yaşanan maddi sorunlara katkıda bulunmaya çalışmıştım ve görevimi sezonun sonuna kadar da yerine getirdim. Artık Fenerbahçe yepyeni bir döneme giriyor. Böylece her iki başkan adayımızın da seçildikleri takdirde gelecek dönemde farklı açılımlar yaratacaklarını, sponsorlukla ilgili planlarını çok daha rahat bir şekilde uygulama fırsatı bulabileceklerini düşünüyor ve kendilerinin bu konuda önlerini açtığıma inanıyorum. Bundan sonra rahat bir şekilde hareket edip yeni sponsorluk anlaşmaları yapabilirler, çünkü biz artık olmayacağız.

"FENERBAHÇE YENİDEN BÜYÜK BAŞARILARA ULAŞACAKTIR"

Fenerbahçe'nin yanında yer almak, tüm branşlarına çeşitli kademelerde destek vermek, sporcularımızın, antrenörlerimizin büyük emeklerle ulaştığı başarılarda birlikte olmak hem Acıbadem markası hem de şahsım adına hayatımızdaki en büyük mutlulukların başında geldi. Bugün ülkemizin en büyük kurumsal yapısı Fenerbahçe'nin büyük taraftarı ve camiasıyla zor günleri atlatacağına ve yeniden büyük başarılara ulaşacağına güvenim tamdır."

Başkan Aziz Yıldırım, ocak ayında Mehmet Ali Aydınlar ile sponsorluk anlaşması yapmış ve kulübün kasasına ciddi bir nakit girişi sağlamıştı.

Kaynak: haberinburada