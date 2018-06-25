Vatandaşlar, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun olduğu Kısıklı'ya akın etti. Kısıklı'daki sevinç gösterisi havadan görüntülendi.

24 Haziran seçim sonuçlarının açıklanmasıyla vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun olduğu Kısıklı'ya akın etti. Kısıklı'daki sevinç gösterisi havadan görüntülendi.

VATANDAŞLAR ERDOĞAN'IN KONUTUNUN OLDUĞU KISIKLI'YA AKIN ETTİ

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin açıklanmasıyla vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun olduğu Üsküdar Kısıklı'ya akın etti.

MEYDANDA TOPLANAN COŞKULU KALABALIK, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Meydanda toplanan coşkulu kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahüratlarda bulundu. Kısıklı meydanındaki kalabalığın sevinç coşkusu ise havadan görüntülendi.

Kaynak: haberinburada