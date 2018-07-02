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Vatandaşlar, kışın üzerinde atlı kızakların koştuğu göle akın ediyor

VATANDAŞLAR, KIŞIN ÜZERİNDE ATLI KIZAKLARIN KOŞTUĞU GÖLE AKIN EDİYOR

Termometrelerin 30 dereceyi gördüğü Kars'ta serinlemek isteyen vatandaşlar, kış aylarında üzerinde atlı kızakların koştuğu Çıldır Gölü'ne akın etti.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 10:10
Puan Ver : Vatandaşlar, Kışın Üzerinde Atlı Kızakların Koştuğu Göle Akın Ediyor(6/10)2

Kars'ta termometreler 30'u gördü, sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini kışın buzlu manzaraları ile ünlü Çıldır Gölü'nün serin sularına attı.

TERMOMETRELER 30 DERECEYİ GÖRDÜ

Kars son günlerin en sıcak günlerini yaşıyor. Hafta sonu termometrelerin 30'u gösterdiği kentte, aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Çıldır Gölü'nde aldı. Çıldır Gölü'ne girerek serinlemeye çalışan vatandaşlar ise renkli görüntülere yaşanmasına sebep oldu.

SOĞUK SUYUN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Şehirde hafta sonu tatilini fırsat bulan vatandaşlar, güneşli ve sıcak hava ile birlikte, merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çıldır Gölü'ne geldi. Burada çam ağaçlarının gölgesinde piknik yapan aileler ögle saatlerinde, havanın iyice ısınmasıyla birlikte Çıldır Gölü'nün buz gibi sularına atladı. Çocuklarıyla birlikte serinlemek için suya giren vatandaşlar, soğuk suyun keyfini çıkarttı.

"ÇILDIR GÖLÜ DOLDU TAŞTI"

Kars'ta, aşırı sıcaktan bunalan yaşlı genç, kadın, erkek ve çocuklar, saatlerce gölde kalarak serinledi. Üzerlerindeki elbiseleri çıkarmadan göle giren hazırlıksız vatandaşlar da dikkat çekti. Soguk suyun kendilerini çeliklediğini belirten piknikçiler ılıman iklime geçişi Kars'da da hissetmeye başladıklarını sözlerine eklediler.

İşte ortaya çıkan o görüntüler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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