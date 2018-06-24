VATANDAŞLAR, AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE TOPLANMAYA BAŞLADI
Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla vatandaşlar Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı.
Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla vatandaşlar Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla il binasının önüne gelen vatandaşlar dev ekranlarda seçim sonuçlarını takip ediyor.
VATANDAŞLAR, SEÇİM SONUÇLARINI AK PARTİ BİNASININ ÖNÜNDE KURULAN DEV EKRANLARDAN TAKİP EDİYOR
Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla vatandaşlar da Beyoğlu'nda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına gelmeye başladı. Kutlama hazırlıkları yapan ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, AK Parti önünde kurulan dev ekranlarda seçim sonuçlarını takip ediyor. AK Parti önündeki kalabalığın önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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