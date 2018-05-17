Mesut Özil'i Eleştiren Almanlara İngilizlerden Tokat!
Hollandalı Aşırı Sağcı Wilders, Haddini Aştı! Peygamber Karikatür Yarışması Düzenliyor
Vatan Caddesi'nde Tuhaf Olay! Yola Yüklü Miktarda Döviz Atıp Kaçtılar
Önce Parti Düzenleyip Vedalaştı, Sonra Ölüme Gitti
Tahkim Kurulu Noktayı Koydu: Beşiktaş'a Türkiye Kupasından Men
Otomobil Şarampole Devrildi, Feci Kazada 4 Kardeşten 3'ü Can Verdi
Stadyumun Alt Katından Sesler Gelince Gece Bekçisi Odayı Kontrole İndi, Ürkütücü Manzarayı Kaydetti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Uefa İle Anlaştık, Kupalara Katılıyoruz
Lavaboyu Kullanmasına İzin Verilmeyince Ortalık Yere Tuvaletini Yaptı
Hrant Dink Davasında Şükrü Yıldız Tahliye Edildi
Turizm Cenneti Ramazan'ın Başlamasıyla Bomboş Kaldı!
Didem Soydan'ın Makyajsız Hali Sosyal Medyayı Salladı
İlk Yerli Ve Milli Baz İstasyonu Ulak Hizmete Girdi
İsrail Hükümet Sözcüsünden Neden Gazzelileri Vuruyorsunuz Sorusuna İnsanlık Dışı Yanıt
Adana'da Termometreler 41 Dereceyi Gösterdi
Egzozundan Yüksek Ses Çıkan Lüks Otomobili, Polise Şikayet Ettiler
Bahçeli, Yenikapı'daki Kudüs'e Destek Mitingine Katılıyor
Yeni Nesil Kanser İlaçları Erkeklerde İki Kat Daha İyi Sonuç Veriyor
Trabzonspor, Gökdeniz Karadeniz'e Yardımcı Antrenörlük Teklifinde Bulunacak
Erdoğan Onayladı! 20 Yeni Üniversite Kuruluyor

Vatan Caddesi'nde tuhaf olay! Yola yüklü miktarda döviz atıp kaçtılar

VATAN CADDESİ'NDE TUHAF OLAY! YOLA YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ATIP KAÇTILAR

İstanbul Fatih'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yola yaklaşık 10 bin euro saçtı. Yola saçılan dövizleri vatandaşlar toplarken ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : Vatan Caddesi'nde Tuhaf Olay! Yola Yüklü Miktarda Döviz Atıp Kaçtılar(8/10)4

Fatih Vatan Caddesi'nde yola saçıldığı belirlenen ve yaklaşık 10 bin Euro olduğu belirtilen dövizin sırrı çözülemedi.

IRAK UYRUKLU VATANDAŞ TOPLADIĞI DÖVİZLERİ POLİSE TESLİM ETTİ

Fatih Vatan Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yola yüklü miktarda döviz saçtı. İddiaya göre, Iraklı uyruklu Celal Hüseyin yol üzerinde seyrederken yola saçılmış halde duran dövizleri gördü. Yoldan inip dövizleri toplamaya başlayan Hüseyin topladığı paraları polis ekiplerine teslim etti.

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Yerden toplanan 400 euro olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken bazı vatandaşların ise topladıkları parayı cebine koyarak olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

"NEREDEYSE 10 BİN EURO SOKAĞA DÖKÜLMÜŞ"

Paraları görünce arabasını durduran Iraklı iş adamı Celal Hüseyin, "Vatan Caddesi'nde para dökülmüş. Biz de topladık. Polisi aradık. Teslim ettik ama çok dökülmüş. Neredeyse 10 bin Euro sokağa dökülmüş. Ben bin eurodan fazla buldum. Polise verdim. Herkes topladı, gitti" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Vatan  Caddesi  Nde  Tuhaf  Olay  Yola  Yüklü  Miktarda  Döviz  Atıp  Kaçtılar  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER