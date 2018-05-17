VATAN CADDESİ'NDE TUHAF OLAY! YOLA YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ATIP KAÇTILAR
İstanbul Fatih'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yola yaklaşık 10 bin euro saçtı. Yola saçılan dövizleri vatandaşlar toplarken ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Fatih Vatan Caddesi'nde yola saçıldığı belirlenen ve yaklaşık 10 bin Euro olduğu belirtilen dövizin sırrı çözülemedi.
IRAK UYRUKLU VATANDAŞ TOPLADIĞI DÖVİZLERİ POLİSE TESLİM ETTİ
Fatih Vatan Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yola yüklü miktarda döviz saçtı. İddiaya göre, Iraklı uyruklu Celal Hüseyin yol üzerinde seyrederken yola saçılmış halde duran dövizleri gördü. Yoldan inip dövizleri toplamaya başlayan Hüseyin topladığı paraları polis ekiplerine teslim etti.
POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI
Yerden toplanan 400 euro olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken bazı vatandaşların ise topladıkları parayı cebine koyarak olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
"NEREDEYSE 10 BİN EURO SOKAĞA DÖKÜLMÜŞ"
Paraları görünce arabasını durduran Iraklı iş adamı Celal Hüseyin, "Vatan Caddesi'nde para dökülmüş. Biz de topladık. Polisi aradık. Teslim ettik ama çok dökülmüş. Neredeyse 10 bin Euro sokağa dökülmüş. Ben bin eurodan fazla buldum. Polise verdim. Herkes topladı, gitti" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhur İttifakı'na Bir Destek Daha Geldi! Resmen Açıkladılar
- Devlet Bahçeli 'cezaevindekiler Seçime Bir Hafta Kala İsyan Başlatırsa Ne Olur?'
- İran'dan Antalya'ya Birlikte Geldiği Sevgilisi 200 Bin Lirasını Alıp Kaçtı
- Yoğurt Kovasına Büyük Tuvaletini Yapan Aşçı Tazminatsız Kovuldu!
- Türkiye'den Önemli Çağrı: İsrail Katliamı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Taşınmalı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Mesut Özil'i Eleştiren Almanlara İngilizlerden Tokat!
- Tahkim Kurulu Noktayı Koydu: Beşiktaş'a Türkiye Kupasından Men
- Trabzonspor, Gökdeniz Karadeniz'e Yardımcı Antrenörlük Teklifinde Bulunacak
- Deaş, Dünya Kupası Öncesi Messi Ve Ronaldo'yu Hedef Aldı
- Atletico Madrid'in Kupayı Alması Türk Takımlarına Yaradı
DÜNYA HABERLERİ
- Hollandalı Aşırı Sağcı Wilders, Haddini Aştı! Peygamber Karikatür Yarışması Düzenliyor
- Önce Parti Düzenleyip Vedalaştı, Sonra Ölüme Gitti
- Stadyumun Alt Katından Sesler Gelince Gece Bekçisi Odayı Kontrole İndi, Ürkütücü Manzarayı Kaydetti
- Lavaboyu Kullanmasına İzin Verilmeyince Ortalık Yere Tuvaletini Yaptı
- İsrail Hükümet Sözcüsünden Neden Gazzelileri Vuruyorsunuz Sorusuna İnsanlık Dışı Yanıt
Bu Haberle İlgili Yorumlar