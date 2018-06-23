VAN'IN SARAY İLÇESİNDE 4,9 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ!
Van'ın Saray ilçesinde 4,9 şiddetinde deprem meydana geldi.
İRAN SINIRINA YAKIN İLÇEDE MEYDANA GELDİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 06: 50'de merkez üssü İran sınırına yakın Saray ilçesinde bağlı Kapıköy Mahallesinde 4,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
CAN VE MAL KAYBI OLMADI
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre mahallelerden de hissedilen deprem can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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