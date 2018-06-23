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VAN'IN SARAY İLÇESİNDE 4,9 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ!


VAN'IN SARAY İLÇESİNDE 4,9 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ!
Tarih : 23 Haziran 2018, 08:50
Puan Ver : Van'ın Saray İlçesinde 4,9 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi!(5/10)7


Van'ın Saray ilçesinde 4,9 şiddetinde deprem meydana geldi.



İRAN SINIRINA YAKIN İLÇEDE MEYDANA GELDİ



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 06: 50'de merkez üssü İran sınırına yakın Saray ilçesinde bağlı Kapıköy Mahallesinde 4,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.



CAN VE MAL KAYBI OLMADI



Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre mahallelerden de hissedilen deprem can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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