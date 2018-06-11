VAN DER VAART, KÜME DÜŞEN ESKİ TAKIMINI KURTARMAYA GİDİYOR!
Hollandalı tecrübeli futbolcu Rafael van der Vaart, Bundesliga'da küme düşen eski takımı Hamburg'a yardımcı olmak için Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor.
Hollandalı tecrübeli futbolcu Rafael van der Vaart, Bundesliga'da küme düşen eski takımı Hamburg'a yardımcı olmak için Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor.
"HAMBURG'A ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"
İki sezondur Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen ve sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcu, "Kalbimin içinde Hamburg var. Onlara çok şey borçluyum ve bir şeyler vermek istiyorum. Bir yıl daha futbol oynamak istiyorum. Hala topa vurabilirim gibi hissediyorum. Aktif futbol hayatımı bitirdiğimde Hamburg için bir şeyler yapmanın planlarını yapıyorum." diye konuştu.
"BEN TEKNİK DİREKTÖR, SNEIJDER VE DE JONG YARDIMCIM"
Öte yandan Hollanda basınına konuşan van der Vaart, "İleride mümkün olursa teknik direktör olmak isterim. Yardımcılarımın da Wesley Sneijder ve Nigel de Jong olmasını isterim." dedi.
Kaynak: haberinburada
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