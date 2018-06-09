Türkiye'nin Maldivler'i olarak bilinen Salda Gölü kıyısında, 30 bin kişinin katılması beklenen Salda Gençlik Festivali'ne, Burdur Valiliği'nden izin çıkmadı.

"TÜRKİYE'NİN MALDİVLERİ"

İnce beyaz kumu, turkuaz suyuyla 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü kenarında 29 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Salda Gençlik Festivali'ne çevreciler tepki gösterdi. Yeşilova Belediyesi ile bir organizasyon firması tarafından gerçekleştirilecek olan, ünlü sanatçıların sahneye çıkacağı festivalin, göle zarar vereceği öne sürüldü. Çevreciler, dünyada, Mars gezegeninin jeolojik yapısına benzerlik gösteren iki noktadan biri olan, 2 milyon yıllık geçmişe sahip ve Türkiye'nin en derin gölü olarak bilinen Salda'nın, bu kadar kalabalığı kaldıramayacağını ileri sürdü. Tartışmalar sürerken, Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Nuri Özbek, festivalin düzenleneceği alanın halk plajının yakınındaki göle 500 metre uzakta yapılacağını açıkladı.

VALİLİK UYGUN GÖRMEDİ

Konuyla ilgili Burdur Valiliği de açıklama yaptı. Festivalin yapılacağı alanın uygun bulunmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi, "Yeşilova ilçesi Salda Gölü Belediye Halk Plajı'nda Yeşilova Belediyesi ile bir organizasyon firması tarafından 29 Haziran- 2 Temmuz 2018 tarihleri arasında 'Salda Gençlik Festivali' adı altında bir festival düzenlenmek istenilmiştir. Yeşilova Kaymakamlığı'nca konu ile ilgili başvurunun Valiliğimize intikal ettirilmesi üzerine ilgili kurumların görev alanlarına ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında yerinde yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, Salda Gölü kıyısında yapılması talep edilen festival mahallinin 2'nci derece doğal sit alanı ve turizm merkezi sınırları içerisinde kaldığı, ayrıca Salda Gölü Sulak Alan Koruma Bölgeleri (Hassas Ekolojik - Tampon Koruma Bölgesi) içerisinde yer aldığı, etkinliğin özelikle hassas koruma bölgesi olarak tanımlanan plaj- sahil bölümü sınırlarına olumsuz etkileri olabileceği ve tampon bölge olarak adlandırılan alanda gerçekleştirilecek faaliyetlerin de genel olarak Salda Gölü Sulak Alan Koruma Bölgesi'ne olumsuz ve zararlı etkilerinin olacağı değerlendirilmiştir.

"FESTİVALİN DÜZENLENMESİ VALİLİĞİMİZCE UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR"

Valilikten yapılan açıklamanın devamı şöyle: Mahallinde yapılan tespit ve değerlendirmeler göz önüne alınarak, festival düzenlenmesi talep edilen alanın statüsü, kapasitesi, ilgili mevzuat hükümleri ve diğer açıklanan gerekçeler birlikte değerlendirildiğinde, belirtilen yerde söz konusu festivalin düzenlenmesi Valiliğimizce uygun görülmemiştir.

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Kaynak: haberinburada