İstanbul Valiliği, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan seçimler nedeniyle Cuma ve Cumartesi günü siyasi partilerin İstanbul'da yapacakları propaganda çalışmaları nedeniyle oluşacak trafik yoğunluğundan mağduriyet yaşanmaması için vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

CUMA VE CUMARTESİ GÜNÜ TRAFİK YOĞUNLUĞUNA DİKKAT

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla ilimiz genelinde özellikle son iki günde (cuma ve cumartesi günleri) siyasi partilerin yoğun propaganda çalışmaları ve etkinliklerinin olacağı anlaşılmaktadır. Bu durumun ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğuna yol açması beklenmektedir.

"TRAFİĞİN RAHATLAMASI İÇİN KURALLARA UYULMASI ÖNEM ARZ EDİYOR"

Bu nedenle şehir içi trafik akışının rahatlatılması, herhangi bir zorluk ve mağduriyet yaşanmaması için sürücülerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri, kuralların uygulanmasında trafik görevlilerine yardımcı olmaları ve anlayış göstermeleri büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: haberinburada