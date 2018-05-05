VALİLİK UYARDI! ANKARA'NIN ARDINDAN BATMAN DA SELE TESLİM OLDU
Ankara'nın ardından Batman'da da etkili olan aşırı yağış nedeniyle otomobiller biriken yağmur suyunda mahsur kaldı. Batman Valiliği, sel, su baskını ve yıldırım düşmesi uyarısında bulundu.
Batman kent merkezinde etkili olan aşırı yağış otomobillerin biriken yağmur suyunda mahsur kalmasına neden oldu.
ARAÇLAR AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE YAĞMUR SUYUNDA MAHSUR KALDI
Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi üzerinde bulunan otomobiller yağan yağmurdan etkilendi. Lüks otomobillerin mahsur kaldığı kısa süreli yağmur sonrası araç sahipleri otomobillerini kurtarmak için çekici çağırdı.
BATMAN VALİLİĞİ VATANDAŞLARI UYARDI
Çekici yardımı ile suda mahsur kalan araçlar kurtarılırken, Batman Valiliğinden de sel, su baskını ve yıldırım düşmesi uyarısında bulunuldu. Metrekareye 20 ile 50 kilogram arasında yağması beklenen yağmur karşısında vatandaşlar uyarıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Anne Kazada Yaşamını Yitirdi, Çocukların Aldığı Hediye Torpido Gözünden Çıktı
- Mayıs Ayında Kar Sürprizi! Yağmurla Uyuyup Karla Uyandılar
- 5 Yaşındaki Minik, Sokakta Oynarken Kaybolup Çarşıya Kadar Geldi
- Talihsiz Gelin Ve Damat Kamerada! Düğün Yerine Karakola Gittiler
- Erdoğan'dan İngiliz İş Adamlarına Çağrı: Türkiye'den Konut Alın
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar