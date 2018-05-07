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VALİ HALAT ÇEKTİ, KAYMAKAM İP ATLADI!


Vali halat çekti, kaymakam ip atladı!
Tarih : 07 Mayıs 2018, 00:10
Puan Ver : Vali Halat Çekti, Kaymakam İp Atladı!(10/10)6

Bartın'ın Ulus ilçesinde tarihi Şimşirli Cami - Hıdırellez Şenlikleri'nde Bartın Valisi Nusret Dirim, vatandaşlarla halat çekme, Ulus Kaymakamı Recep Hasar da ip atlama yarışmasına katıldı.

ÖĞLEN NAMAZI SONRASI ŞENLİK BAŞLADI

Şenlik, ilçeye bağlı Kalecik köyü İldir Vadisi'nde bulunan ve caminin yapımında geyiklerin malzeme taşıdığı rivayet edilen tarihi Şimşirli Camisi'nde öğlen namazının kılınmasıyla başladı.

VALİ HALAT ÇEKME, KAYMAKAM İSE İP ATLAMA YARIŞINA GİRDİ

Şenlikte, Vali Dirim ve kurum müdürleri vatandaşlarla halat çekme yarışmasına, Kaymakam Recep Hasar ip atlama yarışmasına iştirak etti.

Vali Dirim ve Kaymakam Hasar'ın yarışmaya katılması renkli görüntülere sahne oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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