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VakıfBank Şampiyonlar Liginde finalde

VAKIFBANK ŞAMPİYONLAR LİGİNDE FİNALDE

Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Liginde VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'yu yenerek finale yükseldi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : Vakıfbank Şampiyonlar Liginde Finalde(5/10)1

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek VakıfBank, geçen yıl finalde mağlup ettiği İtalyan ekibi Imovo Volley'le bu yıl yarı finalde karşılaştı! İlk seti 25-22 önde tamamlayan temsilcimiz, ikinci sette de rakibine 25-21'lik üstünlük kurdu ve maçta 2-0 öne geçti. Temsilcimiz sonraki iki seti 25-17 ve 25-15 kaybetti. Tie-break'e kalan maçta Vakıfbank, 5. seti kazandı ve finale çıktı.

RAKİBİ GALATASARAY OLABİLİR

VakıfBank'ın finaldeki rakibi, 19:00'da başlayacak olan CS Volei Alba Blaj-Galatasaray maçından sonra belli olacak. Bu kupayı daha önce 2011, 2013 ve 2017 yıllarında müzesine götüren temsilcimiz, final maçına yarın çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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