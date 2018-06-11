VAGNER LOVE'IN AVUKATI: FIFA'DA BEŞİKTAŞ'A KARŞI DAVA AÇMAYACAĞIZ
Alacakları ödenmediği gerekçesiyle Beşiktaş'a ihtarname çektiren Vagner Love'ın avukatı, "FIFA'da dava açmayacağız." dedi.
Beşiktaş'taki alacakları için icra takibi başlattığı iddia edilen Vagner Love için avukatından açıklama geldi.
"FIFA'YA GİTMİYORUZ"
Brezilyalı oyuncunun avukatı Diogo Souza, Brezilya'nın Globo Esporte gazetesine yaptığı açıklamada, futbolcunun ailesiyle birlikte Dominik Cumhuriyeti'nde tatil yapan Love'nun Beşiktaş'a karşı FIFA'ya gideceği iddialarının doğru olmadığını ve oyuncusunun 26 Haziran'daki sezon açılışında Türkiye'de olacağını söyledi.
LOVE İHTARNAME ÇEKTİRMİŞTİ
Vagner Love Siyah-Beyazlı kulübe alacakları ödenmediği gerekçesiyle ihtarname çektirmiş ve bu hareket 'Beşiktaş'ı icraya verdi' şeklinde yansımıştı.
Kaynak: haberinburada
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