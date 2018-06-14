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UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖREN DENİZ BAYKAL'DAN İLK FOTOĞRAF


Uzun süredir tedavi gören Deniz Baykal'dan ilk fotoğraf
Tarih : 14 Haziran 2018, 16:50
Puan Ver : Uzun Süredir Tedavi Gören Deniz Baykal'dan İlk Fotoğraf(9/10)5

Halktvcomtr Genel Müdürü Şaban Sevinç, CHP Milletvekili Deniz Baykal'a bayram ziyaretinde bulundu. Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Baykal'ın bir fotoğrafını da Twitter adresinden paylaşan Sevinç, "Deniz Baykal'a bayram ziyareti yaptım. Sağlığı gayet iyi. Deniz Bey herkesin ramazan bayramını kutluyor. 24 Haziran'da ikinci bir bayram sevinci yaşayacağımıza inandığını söyledi" dedi.

7,5 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYOR

Deniz Baykal, 16 Ekim 2017'de gece yarısı rahatsızlanınca, Ankara'da özel bir hastaneye götürülmüştü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ne sevk edilen Baykal'ın beyin damarında tespit edilen tıkanıklık açılarak stent takılmıştı.

Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürmüştü. Bilinci açık olan Deniz Baykal, buradan, ailesinin isteği üzerine 5 Aralık 2017 tarihinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Almanya'ya sevk edilmişti.

5 Aralık 2017'de tedavi için gittiği Almanya'dan Türkiye'ye dönen Baykal'ın tedavisi Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi'nde devam ediyordu.

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Kaynak: haberinburada



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