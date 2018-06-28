Dünyaca Ünlü Marka, İstanbul'daki Dolu Uyarısını Fırsata Çevirdi
Artık Chp İl Başkanları Şehit Cenazelerine Katılamayacak
Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
Maraş Şehidinin Cenazesinde Chp Çelengini Parçaladılar!
Ankara Valisi'nden Kayıp Eylül İle İlgili Açıklama: Kan Örnekleri Eşleşti
Son Dakika! Rus Askeri Suriye'den Çekiliyor, 1140 Asker Ve 13 Savaş Uçağı Geri Döndü
Galatasaray'da Ahmed Musa Harekatı Yeniden Başladı
Kaybolan Müzisyen Metin Kor'un Arama Çalışmaları Sonlandırıldı
Kerimcan Durmaz, Dünyaca Ünlü Şarkıcı Nicki Minaj'ın Canlı Yayınını Trolledi
Uzman Çavuş Cevdet Canördek'i Şehit Eden Terörist Yakalandı, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi
Kapıyı Kitleyip Giden Sorumsuz Anne, 7 Yaşındaki Çocuğunun Ölümüne Sebep Oluyordu
Destek Yayınevi'nden Skandal İş İlanı: Türbanlı Adayların Başvuruları Dikkate Alınmayacaktır
Galatasaraydan Ayrılan Antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'ya Transfer Oldu
Beşiktaş, Eski Futbolcusu Fernandes İçin Teklifte Bulundu
Fenerbahçe Ve Beşiktaş'ın İstediği Fellaini, Manchester United'da Kalıyor
İstanbul'da Sahne Alacak Shakira'nın İstekleri Pes Dedirtti
Almanya'da Bir Evde Meydana Gelen Patlama, Bir Kasabayı Tahliye Etti: 3 Ölü
İki Gün Boyunca Sokakta Kalıp Açlıktan Bitkin Düşen Yaşlı Kadını Polis Fark Etti
Ağrı'da 2 Haftadır Aranan Leyla'nın Babasından Yürek Yakan Sözler
Kapısız Soyunma Kabinine Kadınlardan Havlulu Çözüm

Uzman Çavuş Cevdet Canördek'i Şehit Eden Terörist Yakalandı, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi

UZMAN ÇAVUŞ CEVDET CANÖRDEK'İ ŞEHİT EDEN TERÖRİST YAKALANDI, O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz günlerde Bitlis'te şehit düşen Uzman Çavuş Cevdet Canördek'e ateş açan teröristlerden biri, bugün düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Teröristin yakalanma anları saniye saniye kaydedildi.

Tarih : 28 Haziran 2018, 13:10
Puan Ver : Uzman Çavuş Cevdet Canördek'i Şehit Eden Terörist Yakalandı, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi(5/10)1

Geçtiğimiz günlerde Bitlis merkeze bağlı Çeltikli Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde olan Aşağıyolak köy kırsalında operasyonda olan askerlere teröristlerce ateş açılması sonucu Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit olmuş, 2 asker deyaralanmıştı.

HAİN SALDIRIYI DÜZENLEYEN TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

Hain saldırının ardından devam eden operasyonlarda ise saldırıyı gerçekleştiren teröristlere ağır bir darbe indirilirken PKK'lılardan biri de sağ olarak ele geçirildi.

Kadın teröriste düzenlenen operasyon saniye saniye görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uzman  Çavuş  Cevdet  Canördek  İ  Şehit  Eden  Terörist  Yakalandı  O  Anlar  
Saniye  Saniye  Görüntülendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER