UZMAN ÇAVUŞ CEVDET CANÖRDEK'İ ŞEHİT EDEN TERÖRİST YAKALANDI, O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ
Geçtiğimiz günlerde Bitlis'te şehit düşen Uzman Çavuş Cevdet Canördek'e ateş açan teröristlerden biri, bugün düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Teröristin yakalanma anları saniye saniye kaydedildi.
Geçtiğimiz günlerde Bitlis merkeze bağlı Çeltikli Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde olan Aşağıyolak köy kırsalında operasyonda olan askerlere teröristlerce ateş açılması sonucu Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit olmuş, 2 asker deyaralanmıştı.
HAİN SALDIRIYI DÜZENLEYEN TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ
Hain saldırının ardından devam eden operasyonlarda ise saldırıyı gerçekleştiren teröristlere ağır bir darbe indirilirken PKK'lılardan biri de sağ olarak ele geçirildi.
Kadın teröriste düzenlenen operasyon saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: haberinburada
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