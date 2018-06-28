Geçtiğimiz günlerde Bitlis merkeze bağlı Çeltikli Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde olan Aşağıyolak köy kırsalında operasyonda olan askerlere teröristlerce ateş açılması sonucu Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit olmuş, 2 asker deyaralanmıştı.

HAİN SALDIRIYI DÜZENLEYEN TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

Hain saldırının ardından devam eden operasyonlarda ise saldırıyı gerçekleştiren teröristlere ağır bir darbe indirilirken PKK'lılardan biri de sağ olarak ele geçirildi.

Kadın teröriste düzenlenen operasyon saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: haberinburada