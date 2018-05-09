ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ BİR ANDA KENDİNİ ATEŞE VERDİ!
Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen olayda akaryakıt istasyonuna giren bir kişi, üzerine döktüğü benzinle kendini ateşe verdi. İstasyon yetkilileri yanan adama yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde akaryakıt istasyonuna giren bir kişi, üzerine döktüğü benzinle kendini ateşe verdi.
65 YAŞINDAKİ ADAM KENDİNİ YAKTI
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Dalyan Mahallesi merkezindeki bir akaryakıt istasyonuna gelerek litrelik pet şişeyle benzin alan 65 yaşındaki K.Y, aniden etrafındaki görevlilere bağırıp çağırmaya başladı. Pet şişedeki benzini üzerine döken K.Y, daha sonra kendini ateşe verdi.
Bir anda alevler içinde kalan K.Y'ye istasyon görevlileri yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan K.Y, Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda ağır yanıklar oluşan K.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
K.Y'nin borcu olduğu ve kendisiyle ilgilenmediklerini öne sürdüğü çocukları ve akrabalarıyla kavga ettiği iddia edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mayıs Ayında Kar Sürprizi! Yağmurla Uyuyup Karla Uyandılar
- 5 Yaşındaki Minik, Sokakta Oynarken Kaybolup Çarşıya Kadar Geldi
- Talihsiz Gelin Ve Damat Kamerada! Düğün Yerine Karakola Gittiler
- Erdoğan'dan İngiliz İş Adamlarına Çağrı: Türkiye'den Konut Alın
- Son Dakika! Bahçeli Af Konusunda Kararlı: Sözümüzün Arkasındayız
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar