Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen olayda akaryakıt istasyonuna giren bir kişi, üzerine döktüğü benzinle kendini ateşe verdi. İstasyon yetkilileri yanan adama yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde akaryakıt istasyonuna giren bir kişi, üzerine döktüğü benzinle kendini ateşe verdi.

65 YAŞINDAKİ ADAM KENDİNİ YAKTI

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Dalyan Mahallesi merkezindeki bir akaryakıt istasyonuna gelerek litrelik pet şişeyle benzin alan 65 yaşındaki K.Y, aniden etrafındaki görevlilere bağırıp çağırmaya başladı. Pet şişedeki benzini üzerine döken K.Y, daha sonra kendini ateşe verdi.

Bir anda alevler içinde kalan K.Y'ye istasyon görevlileri yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan K.Y, Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan K.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

K.Y'nin borcu olduğu ve kendisiyle ilgilenmediklerini öne sürdüğü çocukları ve akrabalarıyla kavga ettiği iddia edildi.

Kaynak: haberinburada