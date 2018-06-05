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Uyuşturucuya Özendirme Suçunda Yargılanan Şarkıcı Ezhel'in, 10 Yıl Hapsi İstendi
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Uyuşturucuya Özendirme Suçunda Yargılanan Şarkıcı Ezhel'in, 10 Yıl Hapsi İstendi

UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRME SUÇUNDA YARGILANAN ŞARKICI EZHEL'İN, 10 YIL HAPSİ İSTENDİ

Geçtiğimiz gün şarkılarında "uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme" suçundan cezaevine sevk edilen Ezhel adıyla tanınan ünlü rapçi Serkan İpekçioğlu hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Tarih : 05 Haziran 2018, 13:40
Puan Ver : Uyuşturucuya Özendirme Suçunda Yargılanan Şarkıcı Ezhel'in, 10 Yıl Hapsi İstendi(6/10)2

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı suçuyla cezaevine gönderilen Ezhel'in 10 yıl hapsi istendi.

BİMER'E İHBARDA BULUNDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) "Ezhel" adını kullanan kişinin, video paylaşım sitesi üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren yayınlar yaptığı yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.

İddianamede, ihbar üzerine kolluk görevlilerince yapılan araştırmada, bir sosyal paylaşım sitesinde "Ezhel06" ismi ile yapılan bir paylaşımda, şüphelinin uyuşturucu maddelerden Hint keneviri bitkisi ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

"IŞIK DAHA PARLAK ÇEKİLİR NEFESLER"

Şüpheli tarafından paylaşılan bu fotoğrafın 5 bin 182 kişi tarafından beğenildiği, 123 kişinin fotoğrafa yorum yaptığı aktarılan iddianamede, şüphelinin başka bir paylaşımında ise "Esrarın da etkisiyle ışık daha parlak çekilir nefesler" ifadesini kullandığı belirtildi.

İddianamede, yürütülen soruşturma kapsamına suça konu paylaşımların şüpheli Sercan İpekçioğlu tarafından yapıldığının belirlendiği kaydedilerek, alınan ifadesinde ise söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu, Hint keneviri bitkisi ile çekilmiş olan fotoğrafını kendisinin çekip paylaştığını, paylaşımlarındaki amacının uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek olmadığını, müzisyen olduğu için söz konusu sözleri şarkı sözü olarak yazdığını söylediği anlatıldı.

5 YILDAN 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Sercan İpekçioğlu'nun bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği savunulan iddianamede, şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

PİŞMANIM DEMİŞTİ

Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen İpekçioğlu'nun Emniyette verdiği ifadesinde, "Müzikle uğraşıyorum. Youtube kanalında paylaştığım şarkılarda ve sosyal medya hesaplarımda kullandığım kelimeler ve fotoğrafların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım." demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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