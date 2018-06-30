UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNE GİREN MİLYARDER, NİŞANLISINI BOĞARAK ÖLDÜKTEN SONRA CESEDİNE TECAVÜZ ETTİ
Guetemalalı milyarder, gittikleri tatilde uyuşturucunun etkisine girip nişanlısını boğarak öldürdükten sonra cesedine saatlerce tecavüz etti.
Guetemalalı milyarder Diego Novella, nişanlısını, tatil için gittikleri otel odasında içine şeytan kaçtı diyerek öldürdü. Kan donduran olay geceliği bin euro olan suitlerin bulunduğu Cape Town'daki lüks bir otelde yaşandı.
UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE ŞEYTAN OLARAK GÖRDÜ
Nişanlısıyla otelde konaklamaya giden milyarder uyuşturucu kullanmaya başladı. İpin ucunu kaçırıp halüsünasyon görmeye başlayan 44 yaşındaki Novella, 39 yaşındaki Gabriela Kabrins Alban'ı canice öldürdü.
Novella savunmasında uyuşturcunun etkisiyle nişanlısını şeytan olarak gördüğünü ve onu öldürmeye çalıştığını itiraf etti. Novella mahkemeden yaptığının cinayet olarak değil meşru müdafaa olarak değerlendirilmesini talep etti.
CESEDİNE TECAVÜZ ETTİ
Nişanlısını boğarak öldüren Novella kadının cesedine iki saat boyunca tecavüz etti. Milyarder eziyetlerini bununla da sonlandırmadı.
Nişanlısının yüzünü çikolata, şekerleme ve patates cipsine bulayan adam kadının boğazını kesti ve kafatasını patlattı.
3 YIL ÖNCE NİŞANLISININ HASTALIĞI YÜZÜNDEN TAŞINMIŞLARDI
Novella ve Gabriela, kadının Lyme hastalığını tedavi ettirmek amacıyla 2015 yılında Güney Afrika'da Cape Town'da bulunan bir alternatif tıp merkezine gitmişlerdi. Çift bir süredir burada yaşıyordu.
Kaynak: haberinburada
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